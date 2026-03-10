Сервери часів хаосу

0

Оновлення серверної інфраструктури цього року стикається з нечуваними викликами. Усе почалося з DRAM і NAND - вони подорожчали в 4–5 разів порівняно з минулорічними цінами. Це фундаментальний зсув у структурі витрат. Бум штучного інтелекту підірвав попит, зламавши ланцюги постачання. Призвідники АІ законтрактували левову частку продукції, залишивши решту покупців із мізерною пропозицією та захмарними цінами.

Незалежно від того, маєте ви стосунок до цих розробок чи ні, використовуєте мало DRAM чи багато NAND, - страждають усі. Покупцям серверів доводиться підлаштовувати власну стратегію під раптове лихо та наявний бюджет.

Кінця цьому не видно. Зростання цін триватиме щонайменше протягом року. Це створює проблему: обчислювальна інфраструктура потребує оновлення - для реалізації нових ініціатив і заміни застарілого обладнання. Відкласти всі покупки на невизначений термін — не варіант. Байдужість наздожене у вигляді несправного обладнання, вразливостей безпеки та втрачених можливостей. Вирішувати треба тут і зараз.

Купувати швидко

Якщо в планах на рік є купівля нових серверів, варто переглянути графік на користь прискорення. Потім буде значно дорожче.

Класичний японський трактат «Хагакуре» нагадує: важливі рішення слід приймати швидко, спираючись на інтуїцію та рішучість («якщо роздуми тривають занадто довго, рішення буде помилковим», «слід приймати рішення в межах семи подихів, щоб уникнути вагань», «краще діяти швидко й помилитися, ніж роздумувати і не зробити нічого»).

Більшість організацій планують витрати за бюджетними циклами. Так працюють державні установи й корпоративні фінанси. Але на відміну від утриманців держбюджету, яким, узагалі-то, байдуже, на що і за якими цінами він витрачається, приватні компанії можуть і мають адаптувати (прискорювати) закупівлі. Здоровий глузд - важливий рушій успішного бізнесу.

«Життя за коштами» не виключає використання допоміжних фінансових інструментів. Банки охоче видають беззаставні кредити за ставкою близько 20% річних або навіть нижче. Коли сервери дорожчають удвічі (+100%) лише за один квартал, ідея скористатися банківським плечем лежить на поверхні.

Наявне замість уявного

Минулі звички, смаки та уподобання стають перешкодою плановому оновленню серверів. Постачальники платформ А-брендів підняли ціни до небес (або скасували знижки - що фактично одне й те саме). Пропозиція серверних компонентів скоротилася в рази, окремі позиції взагалі зникли з продажу. Усі без винятку складові подорожчали. Виробники оперативної пам’яті та твердотільних накопичувачів місяцями не відвантажують товар.

За таких умов прихильність до певних вендорів, прийнятна у стабільні часи насиченого ринку, працює проти замовників. Тим часом альтернативи є.

Багаторічним шанувальникам серверних платформ Intel Xeon варто розглянути пропозиції на процесорах AMD EPYC. Конкурент стрімко наближається до частки 50% на ринку серверів, приваблюючи багатоядерністю, продуктивністю, доступністю та ціною. Не випадково Meta є давнім партнером AMD, розгорнувши мільйони процесорів AMD EPYC у своїй глобальній інфраструктурі.

AMD уже заявила, що Meta буде провідним клієнтом для процесорів EPYC шостого покоління Venice, а також для Verano - процесора наступного покоління, оптимізованого під конкретні робочі навантаження. На жаль, таке визнання може погіршити доступність процесорів у стандартному каналі. Недарма ходять чутки про підвищення цін на процесори Intel та AMD на 30% уже у квітні.

Односокетне майбутнє сьогодення серверів

Однією з поширених помилок є сприйняття двосокетних серверів як завідомо продуктивніших порівняно з односокетними. На це накладається застарілий міф, ніби двосокетність «забезпечує резервування». Ці непорозуміння призводять до зайвих витрат і купівлі надлишкового обладнання, яке насправді не потрібне.

Два процесори в сервері не призначені для резервування. Вони потрібні для масштабування за кількістю ядер, більшої пропускної здатності пам’яті та, іноді, більшого обсягу пам’яті, ніж може підтримувати один процесор.

Якщо ж робоче навантаження не потребує максимальної кількості ядер, значну обчислювальну потужність можна отримати в одному сокеті. Процесори AMD EPYC 9005 Turin пропонують до 192 ядер і 384 потоків в односокетній конфігурації з підтримкою до 3 ТБ оперативної пам’яті - це величезний обчислювальний потенціал.

Односокетні сервери менш складні, простіші в обслуговуванні. Замість двох 32-ядерних процесорів можна розгорнути один 64-ядерний CPU і досягти аналогічної або навіть більшої продуктивності з меншими витратами. Материнські плати дешевші, а кількості ліній PCIe в сучасних односокетних конфігураціях вистачає для десятків NVMe та кількох GPU. Додатковою перевагою є менше енергоспоживання.

PCIe та NVMe

Хоча ціноутворення NAND сьогодні є справжнім викликом, сучасні сервери пропонують значно більше можливостей вводу/виводу, ніж старі системи. Це змінює уявлення про досяжну продуктивність і цінність.

Нові платформи мають багато ліній PCIe Gen5, що дозволяє досягати більшої продуктивності меншою кількістю накопичувачів. Типова сучасна платформа 1U обслуговує 10–12 U.2 NVMe, а 2U - до 24 U.2 NVMe.

Потенціал сховищ сервера за показниками ГБ/с та IOPS значно вищий, ніж у попередніх поколіннях. Односокетний сервер AMD EPYC 9005 забезпечує 128 ліній PCIe Gen5. Для еквівалентної пропускної здатності у PCIe Gen3 знадобилося б близько 512 ліній.

Прості рішення

Ретельний аналіз навантажень дозволяє спростити вимоги до платформ і в багатьох випадках заощадити, уникаючи надмірних конфігурацій.

Вдалим прикладом є платформа AMD EPYC 4005 Grado - втілення концепції «достатньої потужності», де замість надлишкових ресурсів пропонується точне рішення для конкретних бізнес-завдань. Вона побудована на архітектурі Zen 5 і використовує доступний сокет AM5, що дозволяє створювати сервери з корпоративними можливостями за ціною настільних систем.

Процесори AMD EPYC 4005 мають від 6 до 16 високочастотних ядер і підтримують до 192 GB DDR5. 16-ядерні моделі відповідають базовим вимогам ліцензування Microsoft Windows Server, дозволяючи використати ліцензію на 100% без переплати за «зайві» ядра.

Низьке енергоспоживання (TDP від 65 Вт) є важливою перевагою для невеликих офісів і периферійних (edge) серверів з обмеженим охолодженням і бюджетом на електроенергію.

Обтяжливий запас «на виріст»

Свідомий вибір серверів із надлишком обчислювальних ресурсів є витратною стратегією, яку зазвичай виправдовують гіпотетичним зростанням бізнесу. Кажуть: «запас біди не чинить, їсти не просить». Насправді просить. Чи відбудеться колись те зростання - ще невідомо, але закладений «запас» з’їдає бюджет уже сьогодні.

Сумнівності подібним «ф’ючерсам» додає швидкий розвиток технологій. У майбутньому бізнес досягатиме результатів ефективніше й дешевше, тоді як прив’язка до старого обладнання може стати гальмом. З іншого боку, успішний бізнес завжди знайде кошти на актуальне обладнання.

Колись було популярним просування двосокетних серверів, оснащених одним процесором, «на виріст». Практика показала: до встановлення другого процесора майже ніколи не доходило. Сервери залишалися «одноногими», а виробники отримували додатковий прибуток майже з нічого.

Звісно, планування витрат - справа бізнесу. Поінформований - озброєний.

Витрачайте осмислено

Цінова лихоманка DRAM і NAND заразила суміжні компоненти - усе серверне дорожчає. Ринок серверів у 2026 році створює справжні виклики, але він не безнадійний.

Вирулить той, хто оцінить фактичні потреби своїх робочих навантажень, зіставить їх із доречними інструментами та прийматиме швидкі рішення. Не купуйте за звичкою й не переносіть минулий досвід на сьогодення.

Дисциплінований підхід стане вирішальним чинником у балансуванні між успішним циклом оновлення та болісним перевищенням бюджету.

