Китайські хакери викрали електронну пошту Держдепу США через злом системи Microsoft

29 сентября 2023 г., 12:25

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Агентство Reuters пише, що китайські хакери, які цього року зламали поштову платформу Microsoft, змогли викрасти десятки тисяч електронних листів з акаунтів Державного департаменту США.

Співробітник, який був присутній на брифінгу ІТ-спеціалістів Держдепартаменту, сказав, що вони повідомили законодавцям, що 60 000 електронних листів було викрадено з 10 акаунтів Держдепартаменту. Дев'ять з цих жертв працювали над темами Східної Азії і Тихоокеанського регіону, а один - у європейському регіоні.

У липні американські чиновники та Microsoft заявили, що пов'язані з китайською державою хакери з травня отримали доступ до електронних поштових скриньок близько 25 організацій, в тому числі Міністерства торгівлі і Державного департаменту США. Масштаби компрометації залишаються невідомими.

Заяви США про те, що за злом стоїть Китай, загострили і без того напружені відносини між країнами, оскільки Пекін заперечує ці звинувачення.

Згідно з повідомленням на брифінгу в середу, співробітники Державного департаменту, чиї акаунти були скомпрометовані, здебільшого зосереджували свої зусилля на індо-тихоокеанській дипломатії, а хакери також отримали список, що містив усі електронні листи департаменту.

Масштабний злом привернув увагу до величезної ролі Microsoft у наданні ІТ-послуг американському уряду. Державний департамент почав переходити до "гібридних" середовищ з кількома компаніями-постачальниками та покращив використання багатофакторної автентифікації в рамках заходів із захисту своїх систем, як повідомили офіційні особи на брифінгу.

Хакери скомпрометували пристрій інженера Microsoft, що дозволило їм зламати електронні поштові скриньки Державного департаменту, йдеться у повідомленні.

Раніше цього місяця Microsoft заявила, що злам електронних скриньок високопосадовців Державного департаменту та Міністерства торгівлі США стався через компрометацію корпоративного акаунту інженера Microsoft.

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