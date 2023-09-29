 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Китайські хакери викрали електронну пошту Держдепу США через злом системи Microsoft

29 сентября 2023 г., 12:25
0 
 
Агентство Reuters пише, що китайські хакери, які цього року зламали поштову платформу Microsoft, змогли викрасти десятки тисяч електронних листів з акаунтів Державного департаменту США.
 
Співробітник, який був присутній на брифінгу ІТ-спеціалістів Держдепартаменту, сказав, що вони повідомили законодавцям, що 60 000 електронних листів було викрадено з 10 акаунтів Держдепартаменту. Дев'ять з цих жертв працювали над темами Східної Азії і Тихоокеанського регіону, а один - у європейському регіоні.
 
У липні американські чиновники та Microsoft заявили, що пов'язані з китайською державою хакери з травня отримали доступ до електронних поштових скриньок близько 25 організацій, в тому числі Міністерства торгівлі і Державного департаменту США. Масштаби компрометації залишаються невідомими.
 
Заяви США про те, що за злом стоїть Китай, загострили і без того напружені відносини між країнами, оскільки Пекін заперечує ці звинувачення.
 
Згідно з повідомленням на брифінгу в середу, співробітники Державного департаменту, чиї акаунти були скомпрометовані, здебільшого зосереджували свої зусилля на індо-тихоокеанській дипломатії, а хакери також отримали список, що містив усі електронні листи департаменту.
 
Масштабний злом привернув увагу до величезної ролі Microsoft у наданні ІТ-послуг американському уряду. Державний департамент почав переходити до "гібридних" середовищ з кількома компаніями-постачальниками та покращив використання багатофакторної автентифікації в рамках заходів із захисту своїх систем, як повідомили офіційні особи на брифінгу.
 
Хакери скомпрометували пристрій інженера Microsoft, що дозволило їм зламати електронні поштові скриньки Державного департаменту, йдеться у повідомленні.
 
Раніше цього місяця Microsoft заявила, що злам електронних скриньок високопосадовців Державного департаменту та Міністерства торгівлі США стався через компрометацію корпоративного акаунту інженера Microsoft.
 

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  