OCTRAM нарощує обсяг пам'яті NAND за допомогою 64 Гб MRAM

22 октября 2024 г., 11:45

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На конференції IEDM 2024, яка відбудеться в грудні, компанія Kioxia продемонструє кілька нових технологій пам'яті, які вона розробляє. Нові технології пам'яті охоплюють новий тип DRAM з використанням оксидних напівпровідників з акцентом на зниження енергоспоживання; MRAM, яка підходить для великих обсягов пам'яті для застосунків з однієї коміркою (SCM), і нову структуру горизонтального укладання 3D флешпам'яті з вищою щільністю бітів і продуктивністю.



Пам'ять DRAM на оксидно-напівпровідниковому каналі (OCTRAM) спільно розробили компанії Nanya Technology і Kioxia з вертикальним транзистором, який підвищує інтеграцію схеми завдяки вдосконаленню процесу виробництва. Компанії домоглися надзвичайно низького рівня витоку струму завдяки використанню властивостей транзистора оксид-напівпровідник. Це потенційно може знизити енергоспоживання в широкому спектрі застосувань, включно із системами зв'язку AI та пост-5G, а також продуктами IoT.



Пам'ять високої місткості crosspoint MRAM, яка розроблена спільно з SK hynix, має найменший півкрок комірок - 20,5 нм, завдяки поєднанню технології комірок, що поєднує селектори, які підходять для великої місткості, з магнітними тунельними переходами, і технології тонкого оброблення для масивів типу crosspoint. Надійність пам'яті має тенденцію знижуватися в міру мініатюризації осередків, тому обидві компанії розробили новий метод зчитування, що використовує перехідний відгук селекторів, а також зменшує паразитну ємність ланцюгів зчитування. Ця технологія знаходить практичне застосування в штучному інтелекті та обробці великих даних.



Компанія Kioxia також розробила нову 3D-структуру для підвищення надійності та запобігання деградації комірок типу NAND. Деградація продуктивності зазвичай відбувається при збільшенні кількості покладених шарів у звичайних структурах. У новій структурі комірки типу NAND розташовуються горизонтально, на відміну від традиційної структури, в якій комірки типу NAND розташовуються вертикально. Ця структура дає змогу реалізувати 3D флешпам'ять із високою щільністю бітів і надійністю за низької вартості.

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