Lenovo представила AI-помічника AI Now

22 октября 2024 г., 12:25

0

Tweet

У рамках щорічної конференції Tech World, що проводиться компанією Lenovo, було представлено Lenovo AI Now - AI-агент, покликаний перетворити традиційні ПК на справді персоналізовані AI-пристрої. Він використовує локальну велику мовну модель (LLM), побудовану на базі Llama 3 компанії Meta, що дає змогу взаємодіяти з базою персональних знань користувача в режимі реального часу, не вдаючись до хмарної обробки. Це забезпечує підвищену конфіденційність даних, оскільки всі взаємодії залишаються локально збереженими на пристрої. Користувачі можуть використовувати Lenovo AI Now для автоматизації та спрощення широкого спектра завдань, від керування документами та складання резюме зустрічей до керування пристроями та створення контенту. Інтуїтивно зрозумілий AI-помічник платформи підтримує взаємодію природною мовою, даючи змогу користувачам швидко шукати документи на пристрої, локальні зображення або генерувати текстові резюме на основі конкретних запитів.



У Lenovo AI Now також інтегровані функції асистента ПК, які дають змогу користувачам налаштовувати свої пристрої за допомогою підказок природною мовою. Наприклад, користувачі можуть відрегулювати такі параметри, як яскравість дисплея, або ввімкнути такі інструменти продуктивності, як режим догляду за очима, просто попросивши про це Lenovo AI Now. За допомогою асистента знань користувачі можуть поміщати файли у свою особисту базу знань, шукати в них інформацію і навіть ставити конкретні запитання для отримання ключових відомостей, що робить Lenovo AI Now потужним інструментом для організації великих обсягів даних.



Крім того, Lenovo AI Now підтримує багату екосистему застосунків штучного інтелекту Lenovo і сторонніх розробників, розширюючи можливості платформи для підтримки офісної роботи, творчих завдань і навіть ігор. Він дає змогу професіоналам, студентам і творчим особистостям використовувати інструменти штучного інтелекту для узагальнення документів, підготовки відповідей, створення візуальних ефектів і багато чого іншого - водночас забезпечуючи плавну та швидку роботу на локальному пристрої, а також використовуючи можливості хмарних обчислень.



Завдяки локальному LLM і використанню гетерогенної обчислювальної архітектури, що об'єднує потужності CPU, GPU і NPU, Lenovo AI Now забезпечує високу швидкість роботи за мінімального розряду батареї. Як повністю інтегроване рішення, Lenovo AI Now також забезпечує безперебійну підтримку післяпродажного обслуговування, рекомендації щодо використання пристроїв і підтримку клієнтів за допомогою віртуального помічника Lenovo, що вбудований у платформу для миттєвої допомоги та усунення неполадок.



У Lenovo AI Now передбачені надійні заходи безпеки для захисту користувацьких даних і конфіденційності. Персональна база знань зберігає всі особисті дані локально на пристрої, захищені надійним алгоритмом безпеки. Крім локальної функції AI, користувачі також мають доступ до хмарних сервісів для розширення сценаріїв AI. При цьому користувачі повністю контролюють доступ до хмарних сервісів, а при використанні хмарних даних потрібна явна згода.



Крім того, в Lenovo AI Now вбудована система Microsoft Azure AI Content Safety, що дає змогу в режимі реального часу відстежувати та фільтрувати шкідливий контент. Зазначено, Lenovo AI Now - перший застосунок штучного інтелекту, що отримав оцінку UL Solutions AI Model Transparency Benchmark Diamond, внаслідок чого він отримав знак UL Verified Mark for AI Model Transparency, що демонструє, як Lenovo приділяє пріоритетну увагу безпеці та конфіденційності.

На Tech World 2024 було також продемонстровано оригінальні концепти з використанням технології штучного інтелекту



Так миша AI Mouse пропонує персоналізований досвід завдяки спеціальній кнопці AI, яка з'єднує користувачів з Lenovo AI Now. Завдяки витонченій ергономіці та цифровому помічнику на базі AI ця концептуальна миша спрощує робочі процеси, допомагаючи користувачам ефективніше справлятися із завданнями. Вона розроблена для підвищення комфорту і продуктивності протягом тривалого робочого дня, а її додатковою перевагою є мінімальна витрата батареї для оптимальної енергоефективності.



Концептуальна розробка під кодовою назвою «Home AI Brain» дає змогу сім'ям ділитися спогадами, використовуючи штучний інтелект для автоматичного створення відеороликів, у яких зібрані найяскравіші моменти з особливих подій. Ця концептуальна платформа дає змогу сім'ям редагувати та обмінюватися персоналізованим контентом на таких пристроях, як планшети, ПК і телевізори, забезпечуючи безперебійне під'єднання та безпеку даних. Спрощуючи редагування медіафайлів і синхронізацію між пристроями, домашній AI-мозок забезпечує багатий, захватний досвід, зберігаючи при цьому особисті спогади.



Ще одна концептуальна розробка під кодовою назвою «AI Buddy» моделює призначений для користувача інтерфейс на основі настроїв, щоб взаємодіяти з користувачами персоналізованим чином, адаптуючи свої відповіді залежно від запитів і переваг користувача. Цей цифровий помічник ефективно справляється з плануванням, нагадуваннями і повсякденними завданнями, що робить його незамінним інструментом підвищення продуктивності, який легко інтегрується у звичний розпорядок дня користувача. Більш безпечне управління завданнями гарантує дбайливе поводження з конфіденційною інформацією, забезпечуючи користувачам інтуїтивно зрозумілу та безпечну взаємодію, подібну до людської.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора