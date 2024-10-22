Міненерго: критична інфраструктура в регіонах практично повністю забезпечена резервним живленням

22 октября 2024 г., 10:25

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Міністерством енергетики повідомило, що у регіонах триває підготовка енергооб’єктів до зимового періоду 2024/25 років.

План підготовки енергетики до опалювального періоду, розроблений міністерством, охоплює широкий спектр завдань, зокрема виконання планових ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури, накопичення запасів, встановлення резервних джерел живлення для підприємств критичної інфраструктури для безперебійного функціонування в опалювальний сезон, розбудову розподіленої генерації. До нього долучені енергетики, центральна та місцева влада, громади.

На початок жовтня ОВА отримали та підключили переважну більшість джерел резервного живлення для підприємств критичної інфраструктури, зокрема генераторів, від заявленої потреби. Основну увагу наразі спрямовано на підприємства водопостачання і водовідведення та теплопостачання.

За координації Міністерства енергетики України з лютого 2022 року для підприємств паливно-енергетичного комплексу України було передано майже 5 тисяч генераторів різної потужності. Найбільшими донорами з постачання такого обладнання є Японія, Південна Корея, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія.

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