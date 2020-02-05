Очки Google Glass Enterprise Edition 2 появятся в открытой продаже

5 февраля 2020 г., 15:15

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В блоге компании Google появилась информация о том, что ее очки Glass Enterprise Edition 2 теперь можно свободно купить через партнерский канал, а также интернет магазины.



До недавнего времени эти устройства поставлялись только в рамках выполнения различных специальных проектов.

Стоит отметить, что Google Glass изначально компания пыталась сделать массовым продуктом, однако такое позиционирование устройств столкнулось с проблемами и с 2017 г. было решено сконцентрироваться лишь на специализированных корпоративных применениях. Вторая версия Google Glass появилась в мае прошлого года.

По заявлению Джея Котари (Jay Kothari), возглавляющего группу разработки Google Glass, в последнее время компания столкнулась с огромным спросом на продукт, причем не только со стороны разработчиков, но и со стороны компаний. Поэтому, видимо, и было решено выводить продукт в более свободный доступ.



На старте выхода Google Glass в 2014 г. они предлагались за 1500 долл., сейчас вторую версию можно приобрести за 1195 долл.



Google Glass Enterprise Edition 2 базируются на Android Oreo и построены на Qualcomm Snapdragon XR1 ( частота 1,7 ГГц, изготовлен по технологии 10 нм), используют ОЗУ 3 ГБ, а также накопитель 32 ГБ. Кроме того, очки поддерживают Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.х.



Согласно данным IDC, мировой рынок решений для виртуальной и дополненной реальности в этом году оценивается в 18,8 млрд долл., ожидаемый рост составит 78,5% по сравнению с 2019 г.

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