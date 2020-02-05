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Больше половины владельцев умных колонок голосом управляют телевизором

5 февраля 2020 г., 14:32

Больше половины владельцев умных колонок голосом управляют телевизором

Согласно выдержкам из свежего исследования Strategy Analytics, по меньшей мерее 75 млн жителей США на сегодняшний день используют в своей повседневной жизни умные колонки. Больше половины из них — или же 39 млн — хотя бы раз неделю при помощи смартспикеров управляют умными телевизорами, видеостриминговыми и прочими ТВ-устройствами. Другими словами, каждый восьмой пользователь ТВ голосом осуществляет поиск интересуемых фильмов и шоу, переключает каналы, регулирует громкость, либо же просто включает/выключает устройство.

С ростом популярности онлайновых видео-сервисов, в частности Netflix и Amazon Prime, изменяется подход пользователей к поиску контента. Все идет к тому, что традиционные пульты управления вскоре могут кануть в Лету.


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