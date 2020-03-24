Обновлённая технология UWB устранит задержки в беспроводных коммуникациях

24 марта 2020 г., 10:25

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Канадская фирма Spark Microsystems объявила, что со своими новыми беспроводными чипами близкого радиуса действия собирается потеснить Bluetooth. Проприетарная модификация известной более 10 лет технологии сверхширокополосной связи UWB имеет шанс не только заменить Bluetooth в беспроводных клавиатурах, наушниках, мышках и геймпадах, но также найти применение в шлемах виртуальной/дополненной реальности и устройствах Интернета Вещей (IoT).



UWB-чипы, анонсированные Spark, пересылают данные со скоростью до 20 Мб/с – в 10 раз быстрее, чем Bluetooth, однако медленнее, чем USB. При этом, для поддержания соединения с пропускной способностью 1 Мб/с они расходуют энергии в 40 раз меньше, чем Bluetooth.



В настоящее время, технология, обеспечивавшая такой прорыв в производительности и экономичности соединения, является собственностью Spark, однако компания рассчитывает после вывода своих чипов на рынок приступить к стандартизации данной версии UWB. Технический директор и один из учредителей Spark Фредерик Набки (Frederic Nabki) не исключает, что модифицированный стандарт может быть принят уже в 2022-2023 гг. и рассматривает начало продаж работающих продуктов как необходимый предварительный шаг на пути к этому.



Сегодня UWB используется главным образом для отслеживания местоположения объектов, например, обеспечивает «пространственное восприятие» в iPhone 11, в брелоках, разблокирующих автомобили BMW и Volkswagen . В принципе, технология фирмы Spark может иметь и такое применение, но первые чипы рассчитаны исключительно на коммуникации – традиционную область компетенции стандарта UWB.



В III квартале 2020 г. Spark предложит две разновидности таких микросхем: SR1010 для радиодиапазона от 3,1 до 6 ГГц и SR1020 – от 6 до 9,5 ГГц. Обе они спроектированы для надёжной работы в условиях радиопомех со стороны Wi-Fi, включая новое расширение этого стандарта на полосу частот 6 ГГц. Стоить эти чипы, сейчас проходящие испытания у партнёров Spark, по словам Фареса Мубарака (Fares Mubarak), исполнительного директора Spark с 2018 г., составит менее одного доллара за штуку.

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