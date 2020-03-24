Ботнет Mirai снова атакует IoT-устройства

24 марта 2020 г., 9:35

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Исследователи Check Point в феврале зафиксировали повышение активности эксплойтов, распространяющих ботнет Mirai. Вредонос известен способностью заражать IoT-устройства и развертывать массовые DDoS-атаки. Уязвимость PHP php-cgi Query String Parameter Code Execution заняла шестое место в рейтинге самых эксплуатируемых и стала причиной вредоносных атак для 20% организаций в мире, в сравнении с 2% месяцем ранее.

Ботнет Emotet занял в феврале второе место в рейтинге самого активного вредоносного ПО в мире. Специалисты Check Point обнаружили, что Emotet начал использовать новые векторы атак. Первый – это фишинговая SMS-рассылка, которая нацелена на пользователей США. Сообщения якобы от лица известных банков побуждают потенциальных жертв переходить по вредоносной ссылке, в результате чего на их устройства загружается Emotet. Второй новый вектор – Emotet обнаруживает и использует ближайшие Wi-Fi сети для проникновения и распространения атаки с помощью подбора часто используемых паролей Wi-Fi. Чаще всего Emotet используется для распространения программ-вымогателей или других вредоносных кампаний.

В феврале этого года Emotet атаковал 7% организаций по всему миру, в то время как в январе – 13%, когда основным способом распространения были фишинговые рассылки на тему коронавируса. Этот пример показывает, как быстро киберпреступники меняют темы своих атак, чтобы достичь большего результата.

«Как мы видим, наиболее опасными угрозами и эксплойтами стали универсальные вредоносные программы, такие как XMRig и Emotet. Вероятно, киберпреступники пытаются создать широкую сеть зараженных устройств для дальнейшего их использования и монетизации – от доставки программ-вымогателей до развертывания DDoS-атак. – отмечает Майя Горовиц (Maya Horowitz), руководитель группы киберразведки компании Check Point. – Поскольку основным каналом доставки вредоносного ПО являются электронные письма и SMS, компаниям следует рассказывать сотрудникам, как выявлять различные типы вирусного спама, а также внедрить систему безопасности, предотвращающую заражение сетей».

Наиболее активное вредоносное ПО в феврале 2020 г. в мире:

В прошлом месяце XMRig занял перовую строчку в рейтинге, атаковав 7% организаций во всем мире. На долю Emotet и Jsecoin приходится 6% и 5% атак, соответственно.

XMRig – программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 г. Используется для майнинга криптовалюты Monero; Emotet – продвинутый самораспространяющийся модульный троян. Emotet когда-то был рядовым банковским трояном, а в последнее время используется для дальнейшего распространения вредоносных программ и кампаний. Новый функционал позволяет рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки; Jsecoin – JavaScript-майнер, который может запускать майнинг прямо в браузере в обмен на демонстрацию рекламы, внутриигровую валюту и другие стимулы.

Самые распространенные уязвимости февраля 2020 г.:

В феврале удаленное выполнение кода MVPower DVR оставалась самой эксплуатируемой уязвимостью, которая стала причиной атак на 31% компаний по всему миру. За ней следует OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information Disclosure с охватом 28%. На третьем месте – уязвимость PHP DIESCAN information disclosure, с помощью которой злоумышленники атаковали 27% организаций.

Удаленное выполнение кода MVPower DVR. В устройствах MVPower DVR существует уязвимость удаленного выполнения кода. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода в уязвимом маршрутизаторе с помощью специально созданного запроса; OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information Disclosure (CVE-2014-0160; CVE-2014-0346) – в OpenSSL существует уязвимость, позволяющая раскрыть содержимое памяти на сервере или на подключенном клиенте. Уязвимость связана с ошибкой при обработке пакетов Heartbeat TLS/ DTLS; Раскрытие информации в PHP Diescan – Уязвимость раскрытия информации, о которой сообщалось на страницах PHP. Успешное использование может привести к раскрытию конфиденциальной информации с сервера.

Самые активные мобильные угрозы февраля 2020 г.:

В этом месяце xHelper сохранил лидирующую позицию в рейтинге самых распространенных мобильных вредоносных программах, далее следует Hiddad и Guerrilla.

xHelper – вредоносное приложение для Android, активно с марта 2019 г., используется для загрузки других вредоносных приложений и отображения рекламы. Приложение способно скрывать себя от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливать себя, если пользователь удаляет его; Hiddad – Модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя; Guerrilla – кликер для Android, который может взаимодействовать с сервером удаленного управления, загружать дополнительные вредоносные плагины и агрессивно накручивать клики по рекламе без согласия или ведома пользователя.

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