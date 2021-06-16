Обновленный планшет Huawei MatePad базируется на процессоре Kirin 820

16 июня 2021 г., 14:05

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Подразделение Huawei Consumer BG представило в Украине обновленный планшет Huawei MatePad.

В новинке реализован дизайн FullView, который отличает всю линейку Huawei MatePad. Он предусматривает использование 10,4-дюймового экрана с соотношением сторон 16:9,6 и тонкими рамками, который покрывает 84% фронтальной поверхности. При разрешающей способности 2000×1200 это соотвествует плотности изображения 225ppi. Для дисплея заявлен 100% цветовой охват sRGB. Разработанная Huawei технология улучшения изображения Huawei ClariVu использует алгоритмический подход к оптимизации качества изображения, динамично адаптируя насыщенность цветов и резкость к типу просматриваемого контента. Отмечается, что планшет получил сертификат Low Blue Light от компании TÜV Rheinland, подтверждающий низкий уровень синей составляющей подсветки экрана.

Аппаратная платформа новинки включает 8-ядерный чип Kirin 820 с тактовой частотой до 2,36 ГГц, созданный по 7-нм техпроцессу. За обработку графики отвечает встроенный графический процессор Mali-G57. Нейроморфный процессор (NPU) на базе архитектуры Da Vinci обеспечивает на 73% более высокую вычислительную производительность искусственного интеллекта, чем предыдущее поколение. Эта функциональность задействована, например, при распознании условий съемки, создании коллажей и т.д. Huawei MatePad также поддерживает Wi-Fi 6 для обеспечения максимальной скорости загрузки в 2400 Мбит/с для безбуферной потоковой передачи видео и быстрой передачи файлов.

Воспроизведение высококачественного звучания достигается благодаря аудиосистеме от Harman Kardon с четырьмя динамиками. Она оптимизирована на уровне чипа и поддерживает вывод мультиканального звука. Новая технология Huawei Histen 6.1 обеспечивает воспроизведение пространственного 3D-аудио, а встроенный эквалайзер позволяет пользователям получить полный контроль над прослушиванием музыки. Режим усиления басов Bass Booster интеллектуально анализирует источник звука и оптимизирует громкость и другие параметры. Режим Natural mode обеспечивает воспроизведение оригинального звука без искажений.

В App Multiplier доступны две новые функции. Размер окна приложения можно изменить, перетаскивая линию разметки к середине экрана. Кроме того, пользователи могут установить режим экрана по умолчанию для каждого приложения, совместимого с App Multiplier. Например, приложения для чтения электронных книг теперь можно настроить для воспроизведения в полномасштабном режиме по умолчанию, тогда как системы обработки текстов можно просматривать на разделенном экране.

Приложение MeeTime поддерживает видеозвонки в HD-формате и технологию оптимизации изображения, улучшающую яркость в условиях слабого освещения. Технология сверхвысокого разрешения Super Resolution Technology улучшает качество видео, компенсируя потери качества изображения при нестабильной связи.

Фотогалерея Cross Device Photo Gallery на базе распределенной технологии Huawei позволяет удобно управлять галереей на различных устройствах Huawei. Эта функция объединяет все галереи, зарегистрированные в Huawei ID, и позволяет получить доступ ко всему медиаконтенту с одного устройства. Пользователи могут легко просматривать и загружать все файлы с одного устройства, а также использовать функцию Search для быстрого поиска необходимых фото и видео, где бы они ни хранились.

Планшет Huawei MatePad в «Сером» цвете (Midnight Grey) появился в украинской рознице по рекомендованной цене 8999 грн.

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