Huawei представляє новий потужний AI-акселератор Atlas 350

26 марта 2026 г., 16:45

Компанія Huawei випустила карту-акселератор Atlas 350, призначену для інференсу (виведення) штучного інтелекту. Новинка демонструє вищу обчислювальну потужність, ніж спеціалізований для Китаю чип Nvidia H20, оскільки світ стрімко входить в «еру агентного AI».



Акселератор Atlas 350 працює на базі найновішого чипа Ascend 950PR. За словами керівництва Huawei, карта розроблена для забезпечення підвищеної потужності та обсягу пам’яті саме для AI-інференсу.



Для новинки заявлена обчислювальна потужність 1,56 петафлопса у форматі FP4. Це у 2,8 раза перевищує показники чипа Nvidia H20 (моделі, адаптованої під санкційні обмеження для Китаю).



Використання низької точності FP4 дозволяє акселератору Atlas 350 переміщувати дані значно швидше, що критично для сучасних AI-агентів.



Чип Ascend 950PR також оптимізований для етапу «префілу» (prefill) — фундаментального кроку в інференсі, який забезпечує ефективну обробку всіх вхідних токенів перед генерацією відповіді.



Huawei робить ставку на системи, які здатні не просто генерувати текст, а самостійно планувати та виконувати завдання (Agentic AI). Це вимагає колосальних ресурсів для пошукових рекомендацій, мультимодальної генерації та роботи великих мовних моделей (LLM).



«Якщо перша половина ери AI була зосереджена на обчислювальній потужності, то друга буде визначатися даними», — зазначив Юань Юань (Yuan Yuan), президент лінійки продуктів для зберігання даних Huawei.



У 2026 році Huawei планує масштабне оновлення своїх продуктів для зберігання даних корпоративного рівня: нові All-Flash системи OceanStor Dorado та Pacific 9926, а також

FusionCube A1000 - спеціальна серверна шафа для швидкого розгортання AI на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI