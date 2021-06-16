Nvidia столкнулась с задержкой согласования по сделке ARM в ЕС

16 июня 2021 г., 13:25

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Как сообщает Financial Times, Nvidia сталкивается с заметными задержками в оформлении сделки с Softbank по приобретению за 40 млрд долл. компании Arm.



У антимонопольного регулятора Европейского Союза к Nvidia возникло намного больше вопросов, чем ожидали в компании, ссылаясь на свои источники отмечает The Information.



Антимонопольный орган ЕС также сообщил участникам сделки, что, если они не подадут необходимые документы до конца месяца, им придется ждать до сентября из-за летних каникул в Европе. Из-за этого время ожидаемого закрытия сделки в марте 2022 г. может заметно сдвинутся.

Процесс поглощения Arm компанией Nvidia замедлился из-за противодействия со стороны конкурентов и клиентов английской компании. В воскресенье издание The Telegraph сообщило, что Qualcomm будет готова инвестировать в Arm, если сделка Nvidia не состоится.



В феврале сообщалось, что Qualcomm заявила регулирующим органам в нескольких ключевых регионах, что выступает против покупки Nvidia. Bloomberg также сообщал ранее, что Google и Microsoft входят в число компаний, которые также выдвинули жалобы антимонопольным органам в рамках данной сделки.



Кроме того, антимонопольный орган Китая официально не принял сделку на рассмотрение. Государственная администрация по регулированию рынка провела встречи со сторонами, которые выразили обеспокоенность по поводу покупки Arm компанией Nvidia.

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