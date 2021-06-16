Квартальные показатели Oracle превзошли ожидания

16 июня 2021 г., 14:41

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Компания Oracle опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал с лучшими, чем ожидалось.



«Очевидно, что наша стратегия разработки облачных приложений с облачной инфраструктурой теперь начинает стимулировать рост выручки», - заявил во вторник во время телефонной конференции основатель Oracle cl и технический директор Ларри Эллисон. По его словам, компания нацелена на то, чтобы построить прочную основу для ERP и расширить свою деятельность в сфере производства, CRM и отраслевых приложений.



Чистая прибыль Oracle без учета GAAP в прошедшем квартале выросла на 20% до 4,5 млрд долл., а прибыль на акцию достигла 1,54 долл. Общая квартальная выручка достигла 11,2 млрд долл., увеличившись за год на 8%.



Биржевые аналитики ожидали, что прибыль составит 1,31 доллара на акцию при выручке в 11,04 млрд долл.



За весь 2021 финансовый год прибыль на акцию без учета GAAP выросла на 21% до 4,67 долл. Общая выручка за этот период выросла на 4% в годовом сравнении до 40,5 млрд долл.



Как отметила генеральный директор Oracle Сафра Катц, продажи Fusion ERP выросли на 30% в третьем квартале и на 46% в четвертом. У Fusion HCM показатели соответственно — 23% и 35%. Рост NetSuite ERP составил 24% в III кв. и 26% в IV кв.



Выручка от Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в прошедшем квартале выросла на 103%. По словам Эллисона, примерно половина рабочих нагрузок в OCI приходится на Oracle Database.



Во время телефонной конференции Катц отметила, что Oracle планирует снова инвестировать в бизнес более высокими темпами. По ее словам, компания планирует примерно вдвое поднять свои капитальные вложения в облачные технологии в 22 финансовом году до 4 млрд долл.



В разбивке по сегментам доходы от облачных услуг и поддержки лицензий за квартал выросли на 8% и достигли 7,4 млрд долл. В рамках этого облачные приложения принесли 3,04 млрд долл., увеличившись на 11%, а облачные сервисы инфраструктуры принесли 4,35 млрд долл. - рост на 6%.



За полный год доходы от облачных услуг и поддержки лицензий выросли на 5% до 28,7 млрд долл.



Продажи оборудования принесли 882 млн долл., что на 2%, чем было год назад. Услуги принесли 812 млн долл. (рост на 11%).

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