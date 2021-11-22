Облачное решение SAP позволит предприятиям интегрировать принципы цикличности в ключевые бизнес-процессы

22 ноября 2021 г., 13:15

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Новое решение SAP Responsible Design and Production создано для разработки продуктов, отвечающих принципам устойчивого развития, а также ускорения перехода к новой циклической экономике.

По мере вступления в силу нормативных актов, регулирующих практики устойчивого развития, таких как налоги на пластик, SAP Responsible Design and Production позволит бизнесу быстрее трансформироваться в соответствии с вызовами циклической экономики, а также расширить возможности управления данными и их аналитики. Новое решение помогает компаниям получить более четкое представление о материальных потоках, проходящих через их процессы, включая отслеживание и соблюдение быстро меняющихся нормативных требований, особенно касающихся упаковки и пластика. Поскольку компании все чаще разрабатывают экологически чистые продукты, управление материалами и нормативными данными становится одной из самых сложных задач для потребительской индустрии.

«Циклическая экономика основана на трех ключевых принципах: снижение количества отходов, повторное использование продуктов и материалов, а также восстановление природы. Цифровые решения играют важную роль в переходе к новому типу экономики. Они позволяют бизнесу внедрять практики устойчивого развития во все свои процессы, начиная с проектирования, изначально нацеленного на сокращение отходов, и заканчивая отслеживанием жизненного цикла материалов», – говорит Эндрю Морлет, генеральный директор «Фонда Эллен Макартур».

С помощью нового облачного решения SAP, созданного вместе с Accenture на платформе SAP Business Technology Platform, предприятия смогут интегрировать принципы цикличности в ключевые бизнес-процессы уже на начальном этапе разработки продукта. Например, бренд-менеджер, ответственный за выпуск шампуня, имеет представление о полном жизненном цикле продукта, включая обязательства по расширенной ответственности производителя, специфику налогообложения на пластик на различных рынках. Эта информация помогает ему вносить изменения в упаковку и сам продукт, чтобы минимизировать отходы и снизить затраты на повторное использование и переработку.

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