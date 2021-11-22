Мировой рынок компьютеров просел на 2%

22 ноября 2021 г., 13:55

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Согласно подсчетам Canalys, глобальные поставки компьютеров (включая планшеты), в третьей четверти 2021 г. сократились на 2% «YoY», до 122,1 млн устройств. Однако в натуральном выражении рыночные показатели оказались выше, нежели до пандемии, а двухгодичный CAGR, начиная с третьей четверти 2019 г., составил +10%.

После продолжительного роста планшеты и хромбуки ушли в ощутимый минус. Облегчение карантинных требований в ключевых регионах сбыта привело к снижению потребительского спроса. Как следствие, планшеты просели на 15%, до 37,7 млн устройств, а хромбуки сократились в поставках на 37%, до 5,8 млн шт.

В рейтинге ведущих вендоров планшетов Apple оставила за собой первую позицию. Причем, отгрузив свыше 15 млн iPad, результат годичной давности удалось сохранить. Удержавшая второе место Samsung, напротив, сократила поставки более чем 20% и отгрузила чуть более 7 млн устройств. Замкнула Тор-3 Lenovo, увеличившая поставки на 2%, до 4,2 млн планшетов. Результаты Amazon и Huawei ухудшились «год к году» на 44,5% и 50,9% соответственно.

В общем рейтинге ведущих вендоров ПК за Lenovo пятая часть рынка (+4,1% «YoY», 24,4 млн устройств). Следом разместились Apple (23,0 млн ПК, +4,6%) и HP (17,6 млн ПК, −5,7%).

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