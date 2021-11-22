Ericsson приобретает Vonage за 6,2 млрд долл.

22 ноября 2021 г., 12:35

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Компания Ericsson официально заявила сегодня, что намерена купить компанию Vonage, разработчика облачных коммуникаций, за 6,2 млрд долл. Будет выплачено по 21 долл. за акцию Vonage, что на 28% выше стоимости на момент закрытия биржи в пятницу. Предложение было единогласно одобрено советом директоров Vonage.



Наблюдатели отмечают, что эта сделка стала крупнейшей за последние годы для шведского производителя телекоммуникационного оборудования — предыдущее заметное приобретение американской компании по производству беспроводных сетей Cradlepoint за 1,1 млрд долл. состоялось в 2020 году.



«Сделка основана на заявленном намерении Ericsson расширить глобальное предприятие беспроводной связи, предлагая существующим клиентам увеличенную долю рынка, оцениваемую в 700 миллиардов долларов к 2030 году», отмечается в официальном заявлении.



Vonage была основана в 2001 году как провайдер услуг IP-телефонии, однако со временем сместила фокус на решения облачных услуг связи. Штаб-квартира компании находится в Холмделе (штат Нью-Джерси), а число ее сотрудников достигает 2,2 тыс. человек.



Объем продаж Vonage за прошедшие 12 месяцев до сентября составил 1,4 млрд долл., с маржой по скорректированной прибыли (EBITDA) в размере 14% и свободным денежным потоком в размере 109 млн долл.



Облачная коммуникационная платформа Vonage сегодня обслуживает более 120 тыс клиентов и более миллиона зарегистрированных разработчиков по всему миру.



Ericsson ожидает, что сделка увеличит прибыль на акцию - исключая влияние неденежной амортизации - и свободный денежный поток с 2024 года.



Планируется, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года при условии одобрения регулирующих органов.

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