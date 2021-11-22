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Ericsson приобретает Vonage за 6,2 млрд долл.

22 ноября 2021 г., 12:35
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Ericsson приобретает Vonage за 6,2 млрд долл.

Компания Ericsson официально заявила сегодня, что намерена купить компанию Vonage, разработчика облачных коммуникаций, за 6,2 млрд долл. Будет выплачено по 21 долл. за акцию Vonage, что на 28% выше стоимости на момент закрытия биржи в пятницу. Предложение было единогласно одобрено советом директоров Vonage.

Наблюдатели отмечают, что эта сделка стала крупнейшей за последние годы для шведского производителя телекоммуникационного оборудования — предыдущее заметное приобретение американской компании по производству беспроводных сетей Cradlepoint за 1,1 млрд долл. состоялось в 2020 году.

«Сделка основана на заявленном намерении Ericsson расширить глобальное предприятие беспроводной связи, предлагая существующим клиентам увеличенную долю рынка, оцениваемую в 700 миллиардов долларов к 2030 году», отмечается в официальном заявлении.

Vonage была основана в 2001 году как провайдер услуг IP-телефонии, однако со временем сместила фокус на решения облачных услуг связи. Штаб-квартира компании находится в Холмделе (штат Нью-Джерси), а число ее сотрудников достигает 2,2 тыс. человек.

Объем продаж Vonage за прошедшие 12 месяцев до сентября составил 1,4 млрд долл., с маржой по скорректированной прибыли (EBITDA) в размере 14% и свободным денежным потоком в размере 109 млн долл.

Облачная коммуникационная платформа Vonage сегодня обслуживает более 120 тыс клиентов и более миллиона зарегистрированных разработчиков по всему миру.

Ericsson ожидает, что сделка увеличит прибыль на акцию - исключая влияние неденежной амортизации - и свободный денежный поток с 2024 года.

Планируется, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года при условии одобрения регулирующих органов.

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