Nvidia зарегистрировала рост продаж на 39% в условиях пандемии

22 мая 2020 г., 15:19

Компания Nvidia представила отчет по итогам своего первого квартала 2021 финансового года, который закончился 26 апреля.



Сообщается, что несмотря на пандемию коронавируса рост оборота составил 39% - 3,08 млрд долл., тогда как год назад было 2,22 млрд долл. Это превзошло прогнозы всех аналитиков.



Чистая прибыль в годовом исчисленнии поднялась еще более значительно — рост составил 133%, до 917 млн долл.



Направление по выпуску игровых карт, которое приносит основную часть выручки, показало прирост на 27% до 1,33 млрд долл.



Наибольший рост продемонстрирован в сегменте решений для дЦОД - 80% до 1,14 млрд долл. Наблюдатели отмечают, что впервые этот показатель перевалил 1 млрд долл.



Выручка от продажи профессиональных графических карт Quadro за год выросла с 266 млн долл. до 307 млн долл.



Nvidia смогла нарастить и продажи по OEM-заказам - с 99 до 138 млн долл.



Единственный сегмент, где компания сократила доход — решения для автопрома, здесь падение было зафиксировано с 166 млн долл. до 155 млн долл.

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