Magic Leap снова в игре — она получила от инвесторов ещё 350 млн долл.

22 мая 2020 г., 16:05

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Magic Leap, которую уже почти списали со счетов, сделала свою магию снова, убедив инвесторов под неясные перспективы расстаться ещё с 350 миллионами долларов.

О новом финансировании персонал компании узнал из внутреннего письма, которое разослал генеральный директор Magic Leap, Рони Абовиц (Rony Abovitz). Он сообщил что участие в этом раунде финансирования приняли как прежние, так и новые инвесторы.

В прошлом стартапу дополненной реальности удалось «раскрутить» более, чем на 2 миллиарда долларов таких известных игроков, как Google, Alibaba, AT&T, Warner Bros. и японский телекоммуникационный концерн NTT Docomo.

В то время Magic Leap не могла показать потенциальным инвесторам ничего реального, теперь же у неё есть готовый, но плохо продающийся продукт. Согласно декабрьскому докладу ресурса Information, продажи AR-очков Magic Leap One не оправдали возложенных на них ожиданий, а Business Insider сообщал в 2018 г., что стартап «сжигает» свой капитал со скоростью примерно 50 млн долл. в месяц.

Недавно появилась информация, что Magic Leap обратился к крупной медицинской компании за инвестициями, возможно, к Zimmer Biomet, но неизвестно, вошла ли таинственная компания в число новых инвесторов.

Очередное денежное вливание временно сделало неактуальным поиски потенциального покупателя, которые по слухам уже вела Magic Leap, уволившая половину своей рабочей силы (около 1000 человек). Абовиц в письме оповестил оставшихся сотрудников, что отменяет предупреждение, разосланное им 22 апреля, — в соответствии с «Законом об уведомлении о корректировке штатов и переподготовке работников» (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) работодатель должен предоставить письменное уведомление за 60 дней до планируемого массового увольнения.

Глава Magic Leap назвал получение 350 млн долл. «первой фазой» нового раунда финансирования, который, возможно, получит продолжение в ближайшие недели.

«Мы добились очень хорошего прогресса в наших сделках в сфере здравоохранения, крупного предпринимательства и обороны. Когда эти сделки будут закрыты, мы сможем их анонсировать», — также заявил Абовиц.

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