NVIDIA веде переговори з Samsung і SK Hynix про комерціалізацію SOCAMM

18 февраля 2025 г., 15:35

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Повідомляється про конфіденційні переговори NVIDIA з найбільшими напівпровідниковими компаніями, що займаються виробництвом пам'яті, включно з Samsung Electronics та SK Hynix. Їх предметом є комерціалізація нового стандарту пам'яті, відомого як SOCAMM, який називають «другою пам'яттю з високою пропускною здатністю (HBM)». Ця подія, підтверджена інсайдерами галузі, знаменує собою значний зсув у напівпровідниковому ландшафті пам'яті з потенційними наслідками як для серверного ринку B2B, так і для сектору штучного інтелекту на пристроях, що розвивається.



SOCAMM - це модуль DRAM, призначений для підвищення продуктивності персональних суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом. Він вирізняється вищою вартістю порівняно з наявними модулями DRAM, використовуваними в малих ПК і ноутбуках, завдяки інтеграції пам'яті LPDDR5X DRAM, яка відома своїм низьким енергоспоживанням та високою енергоефективністю. Конструкція модуля містить 694 порти вводу/виводу, що перевершує 644 порти поточного стандарту LPCAMM, що допомагає розв'язати проблему «вузьких місць» у передаванні даних - найважливіше завдання в обчисленнях зі штучним інтелектом.





Однією з відмінних рис SOCAMM є його знімна конструкція, що дає змогу легко замінювати і модернізувати його, що сприяє постійному підвищенню продуктивності. Компактні розміри дають змогу встановлювати більше модулів DRAM на тій самій площі, що підвищує їхню привабливість для високопродуктивних обчислювальних додатків.



Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) активно виступає за те, щоб зробити технології AI доступними для широкої аудиторії. На виставці CES 2025 він представив AI ПК «Digits», який втілює його бачення демократизації AI. «У майбутньому інженерам, художникам і всім, хто використовує комп'ютери як інструменти, знадобиться персональний суперкомп'ютер зі штучним інтелектом», - заявив Дженсен Хуанг, наголошуючи на перетворювальному потенціалі SOCAMM у досягненні цієї мети.



Розробка SOCAMM - це не тільки технічна інновація, а й стратегічний крок NVIDIA по створенню власного стандарту пам'яті, незалежного від традиційного підходу JEDEC, заснованого на консенсусі. Галузеве джерело зазначило: «Стандарти пам'яті традиційно визначалися на основі консенсусу між кількома компаніями, що виробляють ПК, пам'ять і сервери, в JEDEC, але NVIDIA прагне створити власний стандарт пам'яті, що відображає впевненість у її інноваціях та впливі».



Поява SOCAMM, як очікується, вплине на всю напівпровідникову індустрію, зачепивши не тільки Samsung Electronics і SK Hynix, а й компанії з виробництва плат, такі як Simmtech і TLB, які, як повідомляють, співпрацюють у постачанні плат для SOCAMM. Інсайдер із галузі повідомив, що «NVIDIA і компанії з виробництва пам'яті обмінюються прототипами SOCAMM і проводять тести продуктивності», а масове виробництво може початися до кінця цього року.



Оскільки NVIDIA продовжує розширювати межі AI та обчислювальних технологій, успішна комерціалізація SOCAMM може змінити ландшафт персональних обчислень, зробивши можливості суперобчислень AI доступними для ширшого кола користувачів і встановивши новий стандарт продуктивності пам'яті в індустрії.

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