IT-Enterprise вдосконалила процеси пошуку та найму нових співробітників ДТЕК

18 февраля 2025 г., 14:35

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Група ДТЕК, найбільший приватний інвестор енергетичного сектору України, у компаніях якого працюють 55 тис. співробітників, масштабує цифровізацію HR-процесів і оцифрувала комплекс процесів із рекрутингу, онбордингу новачків і навчання за найсучаснішими корпоративними стандартами. Над впровадженням працювала профільна команда Modus X і Academy DTEK у партнерстві з українською компанією IT-Enterprise.

Команда ДТЕК постійно впроваджує інноваційні підходи для пошуку талантів, для цього створено наскрізний бізнес-процес підбору персоналу. Він є прозорим для всіх учасників, має чіткі критерії підбору і зрозумілі статуси відбору, як для бізнесу, так і для кандидатів.

Безпосередньо співробітники відділу найму ДТЕК отримали інструменти для повної централізації функції підбору персоналу. Крім того, у них з’явилася можливість контролювати ефективність роботи кожного співробітника у відділі рекрутингу. Цьому сприяють дані аналітики щодо завантаження рекрутерів, кількості переглянутих резюме, проведених інтерв’ю, а також відібраних кандидатів, воронки за посадою тощо. Усі аналітичні звіти формуються системно на основі зареєстрованих активностей.

Базовий функціонал модуля рекрутинг IT-Enterprise дав нові можливості, як-от: автоматична обробка резюме кандидатів, що підвищує швидкість процесу підбору кандидатів, логіку системної взаємодії учасників процесу з кандидатами, а також гнучку й чітку роботу із заявками на нового співробітника від бізнесу.

Разом із тим у новій системі найму, запроваджено пошук найкращих кандидатів не тільки з внутрішньої бази співробітників, але й з сайтів вакансій. А організація процесу підбору персоналу рухається за затвердженим бізнес-процесом відбору. Ці додаткові можливості, підвищують швидкість і якість процесу підбору персоналу.

Також ДТЕК приділяє увагу і процесам онбордингу й адаптації нових співробітників. Компанія реалізувала безшовний перехід із підбору персоналу до пребордингу, а потім і онбордингу новачків.

Система онбордингу починає «спілкуватися» з кандидатом із моменту підписання оферу, згідно з бізнес-процесом адаптації. Це допомагає новачку підготуватися до першого дня в компанії, а також супроводжує його впродовж випробувального терміну. З допомогою інструментів онбордингу призначаються ролі (керівник, наставник, новий співробітник), плануються обов’язкові зустрічі в календарі, додаються навчальні курси та формуються цілі на випробувальний термін.

Цифрова програма адаптації дала змогу покращити якість процесу, а також зменшити вдвічі час залученості рекрутерів, HR-рів і менеджерів із наймання для координації новачків.

Нова система управління навчанням (LMS) дає змогу адмініструвати процес навчання, є базою знань, яка допомагає програвати дистанційні курси та тести. А ще розширений інструментарій перетворив LMS у платформу для створення і конструювання різноманітних курсів, тестів, опитувань. Це дає змогу опрацьовувати комплекс завдань в одному місці, пришвидшувати процеси та розвивати роботу з персоналом усієї групи ДТЕК.

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