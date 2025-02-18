Meta створить підводну інфраструктуру звʼязку нового покоління довжиною 50 тис км

18 февраля 2025 г., 16:35

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Компанія Meta оголосила про своє амбітне починання з прокладання підводного кабелю - проєкт Waterworth. З його допомогою планується охопити п'ять основних континентів. Його протяжність становитиме понад 50000 км (більше, ніж окружність Землі), що зробить його найдовшим у світі проєктом із прокладання підводного кабелю з використанням найбільш високопродуктивної технології.



Заявлено, проєкт Waterworth забезпечить найкращий у галузі зв'язок зі США, Індією, Бразилією, Південною Африкою та іншими ключовими регіонами. Він дасть змогу розширити економічне співробітництво, полегшить доступ до цифрових технологій і відкриє можливості для технологічного розвитку в цих регіонах. Наприклад, в Індії, де вже спостерігається значне зростання та інвестиції в цифрову інфраструктуру, Waterworth допоможе прискорити цей прогрес і підтримає амбітні плани країни з розвитку цифрової економіки.



Проєкти підводних кабелів, як-от проєкт Waterworth, є основою глобальної цифрової інфраструктури, забезпечуючи понад 95% міжконтинентального трафіку через Світовий океан для безперешкодного цифрового спілкування, перегляду відео, проведення онлайн-транзакцій і багато чого іншого. Проєкт Waterworth - це багаторічні інвестиції в розмірі кількох мільярдів доларів, які дадуть змогу збільшити масштаб і надійність світових цифрових магістралей завдяки відкриттю трьох нових океанських коридорів із широким високошвидкісним зв'язком, необхідним для впровадження інновацій у сфері штучного інтелекту в усьому світі.



Повідомляється, за останнє десятиліття Meta спільно з різними партнерами впровадила інновації в інфраструктуру, розробивши понад 20 підводних кабелів. Зокрема, компанія неодноразово розгортала провідні в галузі підводні кабелі з 24 парами волокон - порівняно зі звичайними 8-16 парами волокон для інших нових систем. Ці інвестиції дозволяють забезпечити неперевершений зв'язок для задоволення висхідних цифрових потреб нашого світу.



У рамках проєкту Waterworth триває вдосконалення інженерного проєктування для забезпечення стійкості кабелю, що дасть змогу побудувати найдовший у світі проєкт кабелю з 24 парами волокон і підвищити загальну швидкість розгортання. Також впроваджуються перші у своєму роді технології прокладання, максимально збільшуючи кількість кабелів, прокладених на великій глибині - до 7000 метрів - і використовуючи вдосконалені методи заглиблення в зонах підвищеного ризику, як-от мілководдя поблизу узбережжя, щоб уникнути пошкоджень від якорів суден та інших небезпек.



Заявлено, AI революціонізує кожен аспект нашого життя - від взаємодії один з одним до підходу до інфраструктури, - і компанія Meta перебуває в авангарді створення цих інноваційних технологій. Оскільки AI продовжує трансформувати галузі та суспільства по всьому світу, стає очевидним, що для підтримки передової інфраструктури як ніколи важливі потенціал, стійкість і глобальне охоплення. За допомогою проєкту Waterworth можна гарантувати, що переваги AI та інших технологій, що розвиваються, будуть доступні всім, незалежно від місця проживання або роботи.

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