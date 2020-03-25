Nvidia расширила бесплатный доступ к ПО vGPU для удаленной работы

25 марта 2020 г., 16:25

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Компания Nvidia объявила о расширении бесплатного 90-дневного доступа к программному обеспечению для виртуализации GPU с 128 до 500 лицензий.



Данные лицензии позволяют компаниям на базе существующего парка GPU Nvidia организовать инфраструктуру ускоренных виртуальных рабочих столов, чтобы удаленные сотрудники могли продуктивно работать и взаимодействовать из любого места. Компании также смогут динамически перераспределять нагрузку между GPU, чтобы задействовать графические процессоры, которые используются на других проектах, для организации работы удаленных сотрудников.



Разные задачи предполагают разные требования, поэтому Nvidia предлагает различное кастомизированное ПО для виртуализации GPU. Все три уровня специализированного ПО от Nvidia доступны в рамках расширенной бесплатной лицензии:



- Nvidia GRID обеспечивает легкую в управлении виртуализацию рабочих столов (VDI) путем виртуализации систем и приложений;



- Nvidia Quadro Virtual Data Center Workstation обеспечивает производительность уровня рабочей станции в графических приложениях для тех, кто работает с контентом;



- Nvidia Virtual Compute Server ускоряет работу с виртуализованным сервером с помощью GPU в таких ресурсоемких задачах, как ИИ, глубокое обучение и обработка больших массивов данных на виртуальной машине.



Заявлено, что помимо высокой производительность и низких задержек, ПО Nvidia vGPU гарантирует надежную защиту для конфиденциальной информации закрытых цифровых активов. Все это остается в дата-центре и не сохраняется на локальных клиентских устройствах. Защита информации – одно из важных требований к организации удаленной работы сотрудников во многих отраслях, включая создание визуальных эффектов и проектирование, а также исследования и разработку.



ПО Nvidia vGPU сертифицировано в широкой экосистеме гипервизоров, платформ, пользовательских приложений и управляющего ПО, чтобы помочь IT-специалистам обеспечить поддержку удаленных работников.



Компании могут разворачивать виртуальные рабочие станции, проводить вычисления и обеспечивать виртуальный доступ из дата-центров, установив ПО vGPU на все GPU Nvidia на базе архитектур Pascal, Volta и Turing, включая Nvidia Quadro RTX 6000 и RTX 8000, а также Nvidia M10 и M60 GPU.

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