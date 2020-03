Главная » Новости Расширенная линейка VMware Tanzu поможет ускорить темпы внедрения инноваций 25 марта 2020 г., 15:35 0

Tweet Компания VMware представила расширенную линейку продуктов VMware Tanzu для современных приложений, VMware Cloud Foundation 4 с Tanzu – готовую, автоматизированную, гибридную облачную платформу, которая теперь поддерживает как традиционные приложения на основе виртуальных машин, так и на основе контейнеров. Платформа предлагает новые сервисы, в том числе Tanzu Kubernetes Grid и VMware vSphere 7, повышающие эффективность разработки. VMware Tanzu – это портфель продуктов и сервисов, призванный помочь компаниям быстрее предоставлять более качественное ПО. Заказчики могут использовать решения VMware Tanzu для автоматизации жизненного цикла современных приложений, для запуска Kubernetes в облаках, а также для унификации и оптимизации эксплуатации приложений в мультиоблачных средах. VMware представляет первые решения портфеля VMware Tanzu. VMware Tanzu Kubernetes Grid – это среда выполнения кода, которая помогает заказчикам создавать и запускать мультикластерные Kubernetes-среды в рамках любой инфраструктуры по их выбору. Продукт позволяет согласованно эксплуатировать Kubernetes в любых дата-центрах, облаках гиперскейлерах, а также на периферии сети и у любых облачных сервис-провайдеров. VMware Tanzu Kubernetes Grid включает в себя уже ставшие индустриальным стандартом технологии с открытым исходным кодом, необходимые для создания и поддержки Kubernetes-сред независимо от выбранный среды развертывания. Он адаптирован к использованию в рамках крупных компаний и полностью поддерживается VMware. VMware Tanzu Mission Control (анонсирована в августе 2019-го) – это платформа централизованного управления для согласованной эксплуатации и обеспечения безопасности инфраструктуры Kubernetes и современных приложений в рамках множества команд и облачных сред. Платформа предоставляет единую панель управления для согласованной работы в различных средах, улучшения информационной защиты, соответствия нормативам и требованиям законодательства. Разработчики получают доступ к ресурсам в режиме самообслуживания, что позволяет быстрее поставлять код в эксплуатацию. Сервис уже доступен. VMware Tanzu Application Catalog – этот новый продукт предоставляет настраиваемый набор готовых Open Source приложений из каталога Bitnami. Все приложения тщательно проверены, протестированы и готовы к эксплуатации в продуктивных средах. Сервис повышает продуктивность разработчиков ПО и предоставляет им гибкость в выборе заранее подготовленных приложений и компонентов, при этом помогая соблюсти самые строгие требования к прозрачности и информационной безопасности в рамках корпоративных ИТ. Впервые сервис был анонсирован в августе 2019 г. под названием Project Galleon. Помимо выпуска новых продуктов, VMware расширяет линейку Tanzu. Завершив в декабре 2019 г. сделку о приобретении компании Pivotal, VMware быстро интегрировала её команды, технологии и продукты. В частности, Pivotal Application Service (PAS) переименовали в Tanzu Application Service. Этот сервис позволяет разработчикам ускорить создание новый функций приложений, а эксплуатационным командам – обеспечить безотказную работу. Кроме того, продукт Wavefront by VMware был переименован в Tanzu Observability by Wavefront, а продукт NSX Service Mesh – в Tanzu Service Mesh, построенный на основе VMware NSX. Все эти изменения в портфеле помогут компаниям ускорить разработку, обеспечить комплексный мониторинг приложений, исполняемых в мультиоблачных средах, в том числе на основе Kubernetes, а также упростить подключение, мониторинг и информационную безопасности микросервисов. VMware Cloud Foundation 4 в сочетании с Tanzu обеспечивает гибридную облачную инфраструктуру с согласованным управлением приложениями на основе виртуальных машин и контейнеров, со средствами информационной защиты и управления жизненным циклом в рамках программно-определяемых вычислительных, дисковых и сетевых ресурсов. Платформа призвана связать разработчиков и ИТ-команды: разработчики смогут быстрее создавать и обновлять приложения, а ИТ-команды – управлять и обеспечивать информационную безопасность. VMware Cloud Foundation 4 c Tanzu может использоваться в различных частных и публичных облачных сервисах, в том числе гиперскейлерах. Продукт будет состоять из следующих компонентов. Новый vSphere 7: заново перепроектирован с использованием Kubernetes. Теперь платформа оптимизирована для использования и контейнеров, и виртуальных машин. Сначала vSphere 7 с Kubernetes будет доступен только в рамках VMware Cloud Foundation 4. Новый vSAN 7: обеспечивает виртуализацию системы хранения, включая файловые службы и полностью облачные хранилища для современных приложений. Новый vRealize 8.1: предоставляет средства для обеспечения самоуправляемой эксплуатации и современных возможностей автоматизации инфраструктуры для виртуализированных, облачных и контейнеризированных рабочих нагрузок и приложений. NSX-T: обеспечивает полный спектр сервисов для работы в сети и обеспечения информационной безопасности, которые реализуют подключение и защиту виртуальных машин и контейнеров. В рамках VMware Cloud Foundation 4 с Tanzu также представлены сервисы VMware Cloud Foundation. Это интегрированный набор API Kubernetes и RESTful, позволяющий компаниям обеспечивать API-доступ ко всем основным сервисам. В состав VMware Cloud Foundation Services войдут. Runtime-сервисы Tanzu: основные сервисы для Kubernetes-разработки, включающие в себя актуальную версию Tanzu Kubernetes Grid. Сервисы гибридной инфраструктуры: расширенный набор сервисов, в основе которого лежит новый VMware vSphere 7. Решение обеспечивает полный доступ к API-интерфейсам Kubernetes, а также к API для автоматизации infrastructure-as-code, предоставляемым с помощью vRealize Automation для работы со всем спектром приложений на основе виртуальных машин и приложений нового типа, развёрнутых в контейнерах. VMware Cloud Foundation, оптимизированная для запуска любых приложений, предоставляет облачную операционную модель как в частных, так и в публичных облаках. Это позволяет разработчикам использовать самые современные методологии разработки и контейнерные технологии, что ускоряет ввод приложений в эксплуатацию. Компании смогут упростить управление рабочими нагрузками на основе контейнеров и виртуальных машин в различных облачных сервисах: AWS, Azure, Google, Oracle, Rackspace, IBM, а также партнёров программы VMware Cloud Verified. Это позволит улучшить производительность, отказоустойчивость и доступность. VMware представила VMware vSphere 7, крупнейшее обновление за прошедшее десятилетие. Проект был анонсирована в августе 2019 г. под названием Project Pacific. vSphere была перепроектирована в открытую платформу, которая использует API Kubernetes и реализует «облачный» опыт взаимодействия с платформой и приложениями для разработчиков и служб эксплуатации. Это ключевой компонент линейки VMware Tanzu. Новый релиз будет поддерживать все приложения, современные и традиционные, любые комбинации виртуальных машин, контейнеров и Kubernetes. Уже доступны такие продукты, как VMware Tanzu Application Catalog, VMware Tanzu Kubernetes Grid и VMware Tanzu Mission Control. VMware Cloud Foundation 4, VMware vSphere 7, VMware vSAN 7, VMware vRealize Automation 8.1 и VMware vRealize Operations 8.1 (локальная и SaaS-версия) будут доступны 1 мая (в конце первого квартала 2021 г. финансового года VMware). VMware vSphere 7 будет доступна в двух основных редакциях. Первая – vSphere с Kubernetes – будет доступна в VMware Cloud Foundation 4 с Tanzu для работы с приложениями на основе контейнеров и виртуальных машин. Вторая – vSphere 7 также будет так же доступна в редакции для работы только с приложениями на основе виртуальных машин в нескольких версиях, включая VMware vSphere Standard Edition.

