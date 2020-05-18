Nvidia представила платформы EGX A100 и EGX Jetson Xavier NX

18 мая 2020 г., 11:35

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Компания Nvidia анонсировала два новых продукта для платформы EGX Edge AI — конвергентный ускоритель EGX A100 для крупных коммерческих готовых к использованию серверов и миниатюрный EGX Jetson Xavier NX для граничных (edge) микросерверов, призванных обеспечить высокую скорость обработки ИИ-данных на периферии инфраструктуры.

Сообщается, что серверы на базе EGX A100 могут управлять сотнями камер в аэропортах, в то время как EGX Jetson Xavier NX подойдет для управления несколькими камерами в небольших магазинах.

«Сочетание интернета вещей и ИИ позволяет наделять интеллектом, без преувеличения, любое устройство, — говорит Дженсен Хуанг (Jensen Huang), учредитель и генеральный директор NVIDIA. — Крупные индустрии теперь могут выпускать умные подключенные продукты, как это происходит со смартфонами в телекоммуникациях. Платформа NVIDIA EGX Edge AI превращает стандартный сервер в небольшой защищенный облачный дата-центр с поддержкой ИИ. С помощью ИИ-фреймворков NVIDIA компании могут создавать различные ИИ-сервисы — от умной розницы и роботизированных заводов до автоматических колл-центров».

EGX A100 — это первый edge-продукт для ИИ на базе архитектуры NVIDIA Ampere. С распространением ИИ на периферийных устройствах компании могут устанавливать EGX A100 в свои серверы для обработки в реальном времени и защиты больших массивов данных, поступающих с граничных датчиков.

Это решение сочетает высокую скорость вычислений архитектуры NVIDIA Ampere с ускоренным интерфейсом и возможностями безопасности, обеспеченными NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dx SmartNIC, чтобы превратить стандартные и специализированные edge-серверы в защищенные облачные суперкомпьютеры для ИИ.



С сетевой картой NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dx система EGX A100 может получать данные со скоростью до 200 Гбит/с и отправлять их прямо в память GPU для обработки ИИ или 5G сигналов. С управляемой по времени технологией передачи данных NVIDIA Mellanox для телекома (5T для 5G) облачный, программно-определяемый ускоритель EGX A100 способен справляться с большинством задач 5G, чувствительных к задержкам. Это создает полноценную ИИ/5G платформу для принятия решений в реальном времени непосредственно в местах событий — магазинах, больницах и на производствах.

Сообщается, что на базе EGX Jetson Xavier NX уже доступно свыше 20 решений от партнеров Nvidia. EGX Jetson Xavier NX, оснащенный облачным программным стеком EGX, может быстро обрабатывать потоковые данные от многочисленных датчиков высокого разрешения.





Энергоэффективный модуль обладает производительностью до 21 TOPS при потреблении 15 Вт и 14 TOPS при 10 Вт. В результате, EGX Jetson Xavier NX открывает путь для встраиваемых устройств для граничных вычислений, которым требуется повышенная производительность для ИИ-задач при сохранении компактных размеров, малого веса, лимита энергопотребления или стоимости.

«NVIDIA Jetson и NVIDIA EGX помогают преобразовывать розницу, ускоряя и делая безопаснее самообслуживание покупателей, — говорит Матт Скотт (Matt Scott), учредитель и генеральный директор Malong Technologies. — ИИ в нашей линейке продуктов RetailAI помогает точно распознавать сотни наименований продуктов в реальном времени, что делает шопинг легче и безопаснее. Такие системы можно развернуть в любом масштабе. Мы применяем решения NVIDIA, чтобы повысить удовлетворенность покупателей и компенсировать сокращение розницы, благодаря применению ИИ-решений на граничных устройствах».

Edge-серверы с ПО Nvidia EGX доступны у мировых производителей, включая Atos, Dell Technologies, Fujitsu, GIGABYTE, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Inspur, Lenovo, Quanta/QCT и Supermicro, а также у крупных производителей серверов и IoT-систем, таких, как Advantech и ADLINK.

Эти серверы вместе с оптимизированными фреймворками могут использовать программные разработчики, такие, как Whiteboard Coordinator, Deep Vision AI, IronYun, Malong и SAFR от RealNetworks для создания решений для медицины, розницы, производства и умных городов.

Заявлено, что EGX A100 будут доступны к концу текущего года. Готовые к работе edge-микросерверы на базе EGX Jetson Xavier уже доступны для компаний, планирующих создавать высокопроизводительные edge-системы.

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