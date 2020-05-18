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Квартальная выручка Fortinet достигла 576,9 млн долл.

18 мая 2020 г., 11:05

Как отмечается, общая выручка в годовом исчислении выросла на 22% до 576,9 млн долл. Выручка от продуктовых продаж составила 192,3 млн долл., что на 18% выше по аналогичного показателя прошлого года.

Объем заказов (billings) составил 667,8 млн долл., что на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционная рентабельность по GAAP составила 20,1%, что на 940 базисных пунктов выше прошлогоднего показателя. Разводненная чистая прибыль на акцию по GAAP составила $0,60.

Операционный денежный поток составил $319,4 млн. Свободный денежный поток составил $241,8 млн, на $50,7 млн больше прошлогоднего показателя. Сумма наличных, выплаченных за выкуп акций составила $889,9 млн.

«Наши сильные показатели в первом квартале являются результатом стратегических внутренних инвестиций, направленных на разработку ведущих в отрасли продуктов и услуг, выход на смежные рынки, увеличение глобального штата продаж и расширение каналов поставок вынаших глобальных продаж и инвестирования в канал», - отметил Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании.


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