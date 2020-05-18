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Квартальная выручка Cisco за год снизилась, но оказалась лучше прогнозов

18 мая 2020 г., 12:15
Квартальная выручка Cisco за год снизилась, но оказалась лучше прогнозов

Компания Cisco представила результаты своего третьего финансового квартала.

Выручка компании, хотя и упала на 8% в годовом исчислении до 12 млрд долл., но это оказалось выше прогнозов биржевых аналитиков, которые ожидали показатели на уровне 11,7-11,8 млрд долл. Спрос оборудования для удаленной работы в условиях пандемии несколько подстегнул продажи Cisco.

Как отмечается, чистая прибыль компании в прошедшем квартале снизилась на 9% до 2,8 млрд долл. при сравнении с итогами аналогичного периода в 2019 г.

Направление инфраструктурных платформ принесло Cisco почти 6,4 млрд долл., что оказалось меньше на 15%, чем год назад.

Падение продаж ПО и решений для  телеконференций оказалось заметно меньше - 5% - в до 1,36 млрд долл.

А вот продажи систем кибербезопасности выросли на 6% до  776 млн долл.


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