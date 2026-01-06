ROG Zephyrus Duo 16 – перший у світі геймерський ноутбук із двома 16-дюймовими екранами

6 января 2026 г., 15:46

На онлайн-презентації Dare to Innovate, що пройшла в межах виставки CES 2026, бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) презентував багато рішень, серед котрих у першу чергу слід зазначити ROG Zephyrus Duo 16.



Оснащений двома 16-дюймовими OLED-дисплеями, ноутбук ROG Zephyrus Duo 16 (GX651) виводить комфорт в роботі на новий рівень. Дисплеї ROG Nebula OLED HDR з роздільною здатністю 3K, частотою оновлення 120 Гц і часом відгуку 0,2 мс гарантують бездоганну плавність зображення. Вони підходять для багатозадачності — ігор, стримінгу чи складних творчих процесів, а підтримка NVIDIA G-SYNC на основному екрані повністю усуває неприємні розриви кадрів. Завдяки новітньому процесору Intel Core і відеокарті NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків (у максимальній конфігурації), пристрій гарантує безкомпромісну швидкість у геймінгу, професійному створенні контенту та обробці алгоритмів AI. ROG Zephyrus Duo підтримує п’ять режимів роботи для будь-яких сценаріїв використання. Система охолодження ROG Intelligent Cooling — із випарною камерою, двома вентиляторами та спеціальним графітовим листом — забезпечує пікову продуктивність і максимальну гнучкість для ігор, творчості та професійної роботи.



Оновлені моделі ROG Zephyrus G14 та ROG Zephyrus G16 змінюють уявлення про потужність у компактному форматі. Завдяки процесорам нового покоління та інноваційному HDR-дисплею ці ноутбуки стають вибором для геймерів, які цінують стиль і безкомпромісну продуктивність.



ROG Zephyrus G14 (GU405) та G16 (GU606) отримали процесори Intel Core Ultra Series 3, які забезпечують 50 TOPS потужності NPU для локальних AI-обчислень та інтелектуальних ігрових сценаріїв. Графічна потужність досягла нового піку: у максимальній конфігурації G14 оснащено відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків, а G16 — флагманською RTX 5090 на основі архітектури Blackwell із підтримкою DLSS 4 та Frame Generation. Максимальний показник TGP відеокарт у ручному режимі зріс на 23%: до 130 Вт у G14 та до 160 Вт у G16. Для прихильників AMD доступна версія Zephyrus G14 (GA403) на базі новітнього Ryzen AI. Процесор сертифікований для Copilot+ і повністю оптимізований для локальної роботи зі штучним інтелектом.



Завдяки NPU з продуктивністю 50 TOPS та підтримці Copilot+, ці ноутбуки реалізують весь потенціал AI безпосередньо на пристрої. Таке рішення гарантує прискорення в іграх, творчих програмах та в багатозадачному середовищі — з повною незалежністю від хмарних сервісів. Інтелектуальна система охолодження ROG Intelligent Cooling гарантує тиху та стабільну роботу обох моделей навіть під екстремальним навантаженням. Це стало можливим завдяки оновленій конструкції нижньої панелі, оптимізованим вентиляційним отворам та використанню рідкого металу на процесорі для максимально ефективного відведення тепла.



Обидві моделі отримали оновлені панелі Nebula HDR із піковою яскравістю 1100 кд/м². Завдяки інтелектуальним алгоритмам Nebula HDR Engine, зображення вражає насиченістю кольорів і глибиною контрасту. 100% охоплення колірного простору DCI-P3 та еталонна точність Delta E < 1 гарантують якість кінематографічного рівня, роблячи HDR-графіку максимально реалістичною. Збільшена ємність акумулятора означає справжню автономність, дозволяючи користувачам залишатися продуктивним протягом усього дня. Для професійної роботи з контентом ноутбук оснащено повнорозмірним зчитувачем карт SD, що забезпечує швидке та зручне перенесення мультимедійних файлів. Попри вражаючу потужність, G14 зберігає витончений силует. Його алюмінієвий корпус, виточений на ЧПК-верстаті, доповнений оновленим підсвічуванням Slash Lighting із дзеркальними елементами — баланс продуктивності, мобільності та стилю.

