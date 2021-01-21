Philips представила 4К-монитор 28 дюймов, который обойдется в 14599 грн

21 января 2021 г., 16:45

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Новый монитор Philips 288E2UAE (28 дюймов/71,1 см) с разрешением UltraClear 4K UHD (3840×2160) оснащён портом USB 3.2. Новинка нацелена на тех потребителей, которым важны безупречный внешний вид техники и производительность профессионального уровня как в работе, так и в развлечениях.

Модель Philips 288E2UAE оснащена технологией UltraWide и построена на базе IPS-матрицы. В ней реализована технология SmartContrast, которая придаёт чёрному цвету насыщенность, а благодаря MultiView к нему можно одновременно подключать два устройства, например ПК и ноутбук.

Порт USB поддерживает быструю зарядку и соответствует стандарту USB-IF Battery Charging (BC1.2), что позволяет заряжать совместимые смартфоны. В качестве дополнительных опций также есть возможность подключения по стандартам HDMI и DisplayPort. Все разъёмы расположены на одной горизонтальной линии на задней панели монитора, а система управления кабелями помогает поддерживать порядок на рабочем столе. Ещё больше упрощают управление клавиша EasySelect и джойстик для быстрого доступа к меню монитора.

Устройство отличается узкими рамками, а тонкая панель закреплена на элегантной подставке. Регулируемую подставку можно наклонить на −5°/20° и подобрать оптимальную высоту в пределах 100 мм. Глаза при этом будут уставать меньше: монитор Philips 288E2UAE оснащён антибликовым покрытием экрана, режимом EasyRead для чтения, как на бумаге, технологией Flicker-free и режимом LowBlue для более комфортного просмотра.

Новый монитор Philips также экологически устойчив. Устройство соответствует стандартам RoHS, сертифицировано EnergyStar 8.0 и TCO, не содержит свинца и ртути, а упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.

Продажи Philips 288E2UAE начнутся в феврале по рекомендованной розничной цене 14599 грн.

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