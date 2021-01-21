Облачная выручка SAP выросла в 2020 г. на 17% до 8,08 млрд евро

21 января 2021 г., 16:05

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Компания SAP представила предварительные финансовые результаты IV квартала и итоги года. В последней четверти выручка от облачных услуг выросла на 8% в годовом сопоставлении до 2,04 млрд евро, от лицензий на ПО снизилась на 15% до 1,70 млрд евро, от облачных услуг и ПО сократилась на 4% до 6,58 млрд евро. Общая выручка уменьшилась на 6% до 7,54 млрд евро. Операционная прибыль увеличилась на 26% до 2,65 млрд евро. Операционная маржа увеличилась на 9,1 п.п. до 35,2%.

Клиенты стали активнее использовать новое предложение по комплексной трансформации бизнеса, что способствовало росту доходов в облаке в четвертом квартале. И в Северной Америке, и в Европе показатели по размещению заказов на облачные услуги и выручка от лицензий на ПО оказались выше ожиданий, что, в частности, отражает высокий спрос на решения SAP для цифровых цепочек поставок.

В целом за 2020 г. облачная выручка SAP выросла на 17% в годовом сопоставлении до 8,08 млрд евро, по лицензиям на ПО снизилась на 20% до 3,64 млрд евро, от облачных услуг и ПО увеличилась на 1% до 23,23 млрд евро. Общая выручка сократилась на 1% до 27,34 млрд евро. Операционная прибыль за год выросла на 48% до 6,62 млрд евро. Операционная маржа увеличилась на 8 п.п. до 24,2%.

В 2021 г. ожидается устойчивая динамика восстановления бизнеса после кризиса Covid-19, который начнет отступать по мере того, как буду развернуты программы массовой вакцинации, это приведет к повышению спроса во втором полугодии. Основной фокус 2021 г. – ускоренный переход клиентов в облако.

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