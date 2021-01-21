Red Hat расширит сценарии использования бесплатной версии RHEL

21 января 2021 г., 17:15

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Для того, чтобы хотя бы отчасти удовлетворить пользователей, недовольных перспективами перевода CentOS Linux в следующем обновлении со стабильного клона Red Hat Enterprise Linux (RHEL) на непрерывный дистрибутив Linux, компания Red Hat распространяет возможности бесплатного использования RHEL на небольшие производственные нагрузки и группы разработчиков.

До сих пор условия оферты ограничивали использование бесплатной RHEL одной машиной и только целями разработки. Но, начиная с 1 февраля, Red Hat расширяет эту программу, так что подписка Individual Developer открывает возможность применять RHEL в рабочих средах, насчитывающих до 16 машин.

Чтобы загрузить RHEL и получать обновления, нужно только войти в систему с помощью бесплатной учетной записи Red Hat (или единым входом с GitHub, Twitter, Facebook и других аккаунтов).

«Больше ничего не требуется, — подчёркивает в анонсе Red Hat. — Это не программа продаж, и никакой торговый представитель не свяжется с вами после этого. В рамках подписки будет возможность легко перейти на полную поддержку, но решать только вам».

Расширенную программу Red Hat Developer также можно использовать для запуска RHEL в основных публичных облаках без каких-либо дополнительных затрат, за исключением обычной платы за хостинг, взимаемой облачным провайдером. Команды разработчиков могут быть добавлены в эту программу без дополнительных затрат через существующую подписку на RHEL. Это поможет сделать RHEL более доступной в качестве платформы разработки для всей организации.

Red Hat отдаёт себе отчёт, что даже расширенное предложение не охватывает наиболее важный аспект использования CentOS. Наряду с Ubuntu Linux, CentOS — самый популярный бесплатный дистрибутив Linux для компаний, которым нужен надежный, хорошо документированный сервер Linux, который они могут поддерживать сами. Пользователям CentOS этих компаний придётся искать другие альтернативы, такие как разрабатываемые клоны CentOS — Rocky Linux и AlmaLinux.

«Мы знаем, что эти программы не подходят для всех случаев применения CentOS Linux... Мы работаем над множеством дополнительных программ для других сценариев использования и планируем выпустить еще одно обновление в середине февраля», — сообщила Red Hat в завершение анонса, добавив, что заинтересована в налаживании обратной связи с пользователями по этим вопросам.

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