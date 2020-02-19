Новый 24-дюймовый монитор Philips 243B1 обойдется в 6699 грн

19 февраля 2020 г., 11:35

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Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, анонсировала 24-дюймовый (60,5 см) монитора Philips 243B1. Новинка обеспечивает разрешение Full HD (1920×1080), а также оснащена разъёмами USB-C и HDMI. Производитель отмечает, что это устройство соответствует стандартам ENERGY STAR, EPEAT и TCO, а также оборудовано датчиком PowerSensor, который поможет сэкономить до 80% расходов на электроэнергию.

Поскольку монитор Philips 243B1 поддерживает подключение через USB-C, он позволяет смотреть FHD-видео одновременно с зарядкой ноутбука. В модели реализованы технология Flicker-Free и режим LowBlue, которые защищают глаза от усталости. В то же время полностью регулируемую подставку SmartErgoBase можно поворачивать и наклонять, чтобы пользоваться устройством было удобно, а кабеля располагались аккуратно. Простоту подключения также гарантируют дополнительные разъёмы: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 и RJ45.

Монитор Philips 243B1 соответствует основным экологическим стандартам и сертификациям, таким как EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge и RoHS. Встроенный датчик PowerSensor обнаруживает присутствие пользователя перед экраном и соответственно регулирует яркость. Это приводит к увеличению срока службы монитора и, по оценкам производителя, позволяет сэкономить до 80% энергии. Кроме того, монитор оснащен датчиком LightSensor, который автоматически регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении, а также выключателем питания Zero Power Switch, который полностью отключает энергопотребление. Для упаковки Philips 243B1 используются на 100% перерабатываемые материалы, а корпус самого монитора сделан из на 85% переработанного пластика и не содержит вредных веществ, таких как ртуть, свинец, поливинилхлорид и бромированный антипирен.

Монитор Philips 243B1 появится в продаже в марте 2020 года по ориентировочной цене 6699 грн.

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