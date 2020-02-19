Qualcomm обновила свои 5G-модемы на чипе

19 февраля 2020 г., 10:52

Компания Qualcomm официально объявила о выпуске новой линейки модемов для 5G, которые поддерживают частоты mmWave и sub 6.



Отмечается, что модемный чипсет третьего поколения Qualcomm Snapdragon X60 5G - первый в мире в своей категории изготавливается по номам 5 нм и это первое решение для агрегации по всем ключевым диапазонам 5G и их комбинациям, включая mmWave и sub-6.



По заявлению производителя для максимального улучшения характеристик в диапазоне mmWave в Snapdragon X60 используется более эффективный антенный модуль новой разработки, который ко всему прочему и более компактный.



Snapdragon X60 позволяет в сети 5G достигать скорость загрузки на уровне 7,5 GBps, а отдавать данные с 3 GBps.



Компания Qualcomm планирует, что поставки Snapdragon X60 производителям устройств начнутся уже в первом квартале. Однако смартфоны с новой модемной системой, скорее всего появятся лишь в начале следующего года.

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