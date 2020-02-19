Мировые поставки ноутбуков могут упасть на 36%

19 февраля 2020 г., 12:05

Если более ранние прогнозы говорили о спаде глобальных поставок ноутбуков в начальной четверти 2020 г. не более чем на 17% «YoY», то на сегодняшний аналитики Digitimes Research ожидают провал в размере 29-36%.

Главная причина пересмотра прогнозов — вспышка коронавируса в Китае, на долю которого приходится более 90% мирового производства ноутбуков. Вследствие обозначенной проблемы в настоящее время испытывается высокая нехватка рабочей силы и компонентов, дает серьезные сбои ранее налаженная логистика.

Эпидемия нанесла ощутимый удар по ODM-производителям ноутбуков. Загрузка их производственных мощностей сегодня составляет около 30% из-за медленного возвращения на рабочие места сотрудников и 14-дневного карантинного требования для них. Кроме того, налицо длительное возобновление производства поставщиками неосновных компонентов, которые у ODM обычно существуют в крайне ограниченном количестве.

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