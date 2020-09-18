Новые настольные ПК HP Elite позволяют установку двух накопителей M.2

18 сентября 2020 г., 16:25

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Анонсированные HP Inc. новые модели десктопов Elite и Pro разработаны с учетом требований к мультифункциональности и предлагают выбор различных форм-факторов. Устройства созданы для тех, кому необходима большая вычислительная мощность для выполнения сложных рабочих задач.

Компьютеры серии HP EliteDesk 805 G6 получили обновленное современное шасси, отличаются дополнительной мобильностью и новыми возможностями расширения и персонализации. Технология HP Run Quiet Design позволяет минимизировать уровень шума, помогая сосредоточиться на работе, а благодаря поддержке VR-приложений компьютеры без труда справятся с ресурсоемкими рабочими нагрузками. Обновленная серия десктопов обеспечивает пользователям продуктивность и надежность корпоративного уровня, а также повышенную безопасность и управляемость в различных форм-факторах.

Модель HP EliteDesk 805 G6 Desktop Mini PC — компактный и высокопроизводительный ПК, который подходит для открытого офиса в сочетании с дополнительным дисплеем Mini-in-One.

Модель HP EliteDesk 805 G6 Small Form Factor — один из первых в мире настольных ПК бизнес-класса в компактном форм-факторе на базе процессоров AMD с возможностью установки одновременно двух накопителей M.2.

Компьютеры серии HP ProDesk 405 G6 оснащены новыми процессорами серии AMD Ryzen PRO, которые обеспечивают высокую производительность и предусматривают гибкие возможности для создания бесшумных и энергоэффективных решений для развивающихся компаний.

Принимая во внимание, что около 50% сотрудников работают из дома без устройств нужной конфигурации, и 60% не имеют специально оборудованного рабочего места, HP представила новые мониторы, которые подходят для совместной работы, соответствуют стандартам безопасности и комфортно разместятся в ограниченном пространстве домашнего офиса.

Мониторы для конференцсвязи HP E24d и E27d предлагают все необходимое для виртуальной совместной работы. Устройства совместимы с сервисом Zoom и позволяют проводить видеоконференции с помощью встроенной выдвижной веб-камеры, микрофона и прикрепленного саундбара без необходимости приобретения или подключения дополнительных аксессуаров. Решение также оснащается док-станцией, благодаря которой пользователи могут подключить к монитору свой ноутбук и все необходимое единым кабелем USB-C с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Монитор с сенсорной панелью HP E24t G4 FHD создан для максимальной продуктивности и позволяет управлять контентом непосредственно на экране, без отвлекающих внимание бликов или отпечатков пальцев. Он поддерживает технологию HP Eye Ease, которая устраняет вредное синее излучение, не влияя при этом на точность цветопередачи и не добавляя желтых оттенков.

Чтобы помочь бизнесу лучше управлять жизненным циклом устройств, компания обновила и упростила свою программу HP Device as a Service (DaaS, «Устройство как услуга»), чтобы облегчить клиентам получение необходимых им услуг. Заказчики по всему миру получают единое решение — независимо от того, работают они только в одной стране или представляют собой глобальный бизнес. Кроме того, клиенты могут персонализировать программу DaaS с помощью дополнительных опциональных услуг и сервисов от HP или партнеров (Partner Services). Обновление позволяет партнерам использовать HP DaaS в качестве основы для создания и развертывания индивидуальных предложений для своих клиентов. Сервис HP Financial Solutions предлагает гибкие платежные решения, чтобы помочь партнерам найти новых клиентов и оптимизировать возможности обновления в будущем. HP TechPulse, аналитическая платформа, которая управляет услугами в HP DaaS, постоянно развивается, чтобы обеспечить наших клиентов и партнеров передовой аналитикой и преимуществами использования искусственного интеллекта.

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