Java 15 предлагает повышенную производительность разработчиков и безопасность

18 сентября 2020 г., 17:05

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Корпорация Oracle объявила о выпуске Java 15 (Oracle JDK 15). На протяжении 25 лет Java остается языком программирования №1 – его используют 69% профессиональных разработчиков по всему миру. Новейший комплект разработчика Java (JDK) предлагает новые функции, такие как алгоритм цифровой подписи на основе кривой Эдвардса (Edwards-Curve Digital Signature Algorithm, JEP 339) и скрытые классы (Hidden Classes, JEP 371), а также включает в себя финальные версии функций, которые ранее были ознакомительными: текстовые блоки (Text Blocks, JEP 378) и сборщик мусора ZGC (JEP 377). В качестве ознакомительной возможности Java 15 впервые добавлены запечатанные классы (Sealed Classes, JEP 360); также в целях получения дополнительной обратной связи от сообщества в качестве ознакомительных возможностей повторно включены сопоставление с образцом для оператора instanceof (Pattern Matching, JEP 375) и записи (Records, JEP 384).

Начиная с версии Java 10, вышедшей в 2018 г., Oracle выпускает новые релизы каждые полгода, и Java 15 не стала исключением. Такой график позволяет разработчикам быстрее получать доступ к новым возможностям и гарантирует надежность и стабильность. Java используется в организациях самых разных размеров во всех отраслях. Сегодня в мире развернуто и активно используется 51 млрд виртуальных машин Java (JVM), что делает Java предпочтительным вариантом для разработки современных корпоративных приложений, включая аналитику, микросервисы, управление данными, социальные сервисы, большие данные, DevOps, мобильные приложения, инструменты непрерывной разработки и чат-боты.

Релиз Java 15 – результат скоординированной ИТ-разработки, включающей открытый анализ, еженедельные сборки и тесное сотрудничество между инженерами Oracle и сообществом разработчиков Java по всему миру в рамках сообщества OpenJDK Community и программы Java Community Process.

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