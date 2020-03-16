Рынки коммутаторов и маршрутизаторов в 2019 г. вышли в небольшой плюс

16 марта 2020 г., 14:35

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Мировой рынок Ethernet-коммутаторов (Layer 2/3) завершил финальный квартал 2019 г. снижением выручки на 2,1% «YoY», до 7,6 млрд долл. Тем не менее, в целом за год достигнут плюс — при росте на 2,3% выручка превысила 28,8 млрд долл.

Рост подкреплялся повышенным спросом на высокоскоростные платформы. Так, в последнем квартале выручка от поставок 100GbE-коммутуторов увеличилась на 24,7% и позволила взять под контроль 18,3 % рынка. Отгружено 5,8 млн портов этого стандарта на 1,4 млрд долл. Количество портов 25GbE выросло на 57,1%, а 10GbE — на 7,0% при спаде выручки на 13%. Решения с поддержкой 1Gb остаются ключевыми для подключения небольших корпоративных сред, что объясняет рост отгрузки подобных портов на 4,1%, до 133,6 млн.

Страны Центральной и Восточной Европы в 2019 г. улучшили выручку от поставок коммутаторов на 1,7%, а наиболее динамично развивающимся локальным рынком оказалась Польша с позитивной динамикой в размере 11,7%.

Направление коммутаторов для корпоративных нужд и сервис-провайдеров сократило выручку в последнем квартале на 7,7%, до 4,2 млрд долл. По итогам года результат в денежном выражении был улучшен на 0,4%, до 15,5 млрд долл.

Выручка ведущего поставщика коммутаторов — Cisco — выросла в 2019 г. лишь на 0,1%, причем в сегменте 25GbE/100GbE за вендором доля рынка в 40%. Выручка в сегменте роутеров сократилась на 3,4% и позволила оставить за собой 37,2% рынка.

Huawei в 2019 г. сумела поднять выручку от продажи коммутаторов на 7,8% и взять почти 10% мирового рынка. В сегменте маршрутизаторов общегодовая выручка выросла на 4,1%, благодаря чему за вендором 29,8% рынка.

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