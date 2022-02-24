Новий троян, що знищує дані на комп’ютерах жертв, атакує виключно Україну

24 февраля 2022 г., 18:45

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Компанія Eset повідомляє про виявлення абсолютно нового шкідливого програмного забезпечення для знищення інформації. Продукти Eset виявляють дану загрозу як троян під назвою Win32/KillDisk.NCV. Єдиною країною, в якій зафіксовано активність даної кіберзагрози, є Україна.

Після масових DDoS-атак, спрямованих на вебсайти українського уряду, міністерств, банків та багато інших критично важливих структур, 23 лютого 2022 року на сервіс VirusTotal було завантажено зразок унікального шкідливого ПЗ. Зазначимо, що даний безплатний сервіс використовують користувачі для перевірки підозрілих файлів на наявність загроз за допомогою десятків антивірусних систем.

Отримавши зразок, спеціалісти Eset почали дослідження і виявили, що діяльність даного шкідливого ПЗ націлена на знищення всієї інформації на жорсткому диску жертви. Відповідно до результатів проведеного аналізу, загроза вже інфікувала та, вірогідно, пошкодила або видалила дані з декількох сотень комп’ютерів певних великих організацій.

«Наразі можемо сказати, що виявлений шкідливий код було створено приблизно два місяці назад, але активовано його було тільки вчора, – розповідає Жан-Ян Бутін, головний дослідник лабораторії Eset. – І ми бачимо його активність поки що тільки в Україні. Але дослідження триває».

Спеціалісти Eset сьогодні як ніколи настійно рекомендують користувачам дотримуватись основних правил кібербезпеки, а саме – використовувати надійні рішення, які здатні забезпечити багаторівневий захист корпоративних мереж, та системи виявлення і реагування, які допоможуть виявити кібератаку на початковій стадії, а також оновити програми до актуальних версій та перевірити коректність налаштувань.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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