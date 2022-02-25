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Производство памяти DRAM упало на 6%

25 февраля 2022 г., 14:15
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Производство памяти DRAM упало на 6%

Пандемия COVID-19 затруднила поставку смартфонов, серверов, ПК и нишевой электроники конченым пользователям, что косвенно привело к снижению заинтересованности поставщиков в больших запасах микросхем памяти. Вследствие снижения темпов закупок просели средние отпускные цены на чипы, а объем производства памяти DRAM по итогам последнего квартала 2021 г. в денежном выражении снизился почти на 6% "QoQ", до 25,03 млрд долл., – сообщает TrendForce.

Несмотря улучшение ситуации с  дефицитом материалов для некоторых компонентов, в текущей календарной четверти  будет иметь место фактор низкого сезонного спроса. С учетом сравнительно высоких складских запасов памяти у заказчиков это сохранит вялый спрос на память что не изменит тенденцию к снижению отпускных цен.

В связи с недостаточностью доли внедрения передовых технологических процессов для компенсации фактора снижения цен, маржа операционной прибыли Samsung, SK Hynix и Micron снизилась до 50%, 45% и 41% соответственно. Тенденция к снижению рентабельности в текущем квартале усилится – поставщики DRAM столкнутся с более резким снижением прибыли. Уменьшить влияние ценового давления производители смогут лишь за счет увеличения доли продуктов, выпускаемых по передовым процессам.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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