Київстар допоможе бути на звязку навіть без поповнення рахунку

24 февраля 2022 г., 17:54

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Телеком-оператор Київстар в умовах, яки склалися, заявив, що буде допомагати абонентам бути на зв’язку, навіть якщо в них закінчились кошти та вони не можуть поповнити рахунок.



Для абонентів передплати:

Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом.



Також Київстар скасовує комісії в рамках послуги Екстра гроші, завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше.



Щоб отримати додаткові 175 гривень треба лише ввести код *117#. Або можна поповнити свій рахунок на конкретну суму: 15, 20, 75 та 125 гривень, також без комісії. Для цього є короткий номер *117*X#, де X – одна із можливих сум поповнення. Ці кошти можна використати, щоб оплачувати дзвінки на інші мережі, відправляти SMS, користуватися мобільним інтернетом, бути на зв’язку в роумінгу.



Для абонентів контрактної та корпоративної форми обслуговування:

Оператор удвічі збільшує кредитні ліміти в їх тарифах на строк до 2 місяців. Абоненти, у яких не була підключена послуга кредитних лімітів, можуть замовити мікрокредитування. Для користувачів фіксованих послуг (інтернет, телефонія та передавання даних) Київстар продовжує термін оплати рахунку на 30 днів.



Для клієнтів Домашнього інтернету:

Київстар безкоштовно надаватиме послугу Домашнього Інтернету всім клієнтам, у кого вона не була оплачена та не працювала до цього.

Звертаємо увагу, що мережа Київстар працює стабільно, забезпечуючи як мобільний зв’язок, так і фіксований інтернет. Однак у частині населених пунктів, де проводиться операція Об’єднаних Сил, можуть спостерігатися складнощі через знеструмлення. Також ми рекомендуємо здійснювати дзвінки лише в разі потреби, щоб зменшити навантаження на мережу.

Для абонентів працюють всі інформаційні канали оператора: додаток для самообслуговування Мій Київстар, дзвінковий центр підтримки абонентів за номером 466 та консультанти в офіційних спільнотах Київстар у соціальних мережах Facebook та Instagram.

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