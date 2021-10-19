Лазерний 4K-проєктор Acer L811 має світловий потік 3000 люменів

19 октября 2021 г., 13:45

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Анонсований Acer ультракороткофокусний лазерний проєктор Acer L811 для домашнього кінотеатру з роздільною здатністю 4K та світловим потоком 3000 люменів підтримує стандарт HDR10. Здатний створювати 120-дюймову проєкцію з відстані 0,312 м, цей пристрій добре підходить для обмеженого простору та дає змогу використовувати великий екран у маленькому приміщенні. Апарат має контрастність 2 000 000:1.

Функція Acer LumiSense здійснює покадровий аналіз даних, що виводяться на екран, і динамічно налаштовує параметри яскравості, щоб зробити зображення максимально якісним. Проєктування відео можна також здійснювати в режимі 3D із частотою 144 Гц у форматі 24P за технологією Blu-ray 3D.

На проєкторі вже інстальований маркет програм, який надає користувачам доступ до багатьох служб потокової трансляції відео, соціальних мереж тощо без жодних налаштувань і дротового підключення. Також можна виводити зображення на екран бездротовим способом (за допомогою програми Miracast на пристроях Android або Windows та програми EShare на пристроях iOS або Android).

Мінімальна затримка сигналу на вході, підтримка формату 1080p і частоти 240 Гц і два вбудованих динаміки по 10 Вт — усе це в поєднанні з технологією Acer TrueHarmony підвищує якість зображення та звуку. А технологія EcoProjection від Acer дає змогу знизити споживання електроенергії майже на 66%, що, своєю чергою, збільшує ресурс роботи лазера до 30 тис. годин.

Проєктор L811 відповідає стандарту IP6X («повний захист від пилу»): це найвищий ступінь захисту від потрапляння твердих часток, тому пристрій працює навіть надворі або у приміщеннях із високим вмістом пилу в повітрі. Завдяки корекції трапецієподібних спотворень і налаштуванню зображення в усіх кутах проєкції проєктор можна встановлювати в будь-якому зручному місці приміщення, а також використовувати наявні кріплення повторно.

Проєктор Acer L811 (UL5630) надійде до продажу в Україні за ціною від 79 990 грн. у першому кварталі 2022 року.

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