Злоумышленники крадут криптовалюту посредством вредоноса MyKings

19 октября 2021 г., 13:15

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Криптовалюта становится все популярнее и привлекает внимание не только инвесторов, но и киберпреступников. И если раньше последние использовали ее для получения выкупа после атак программ-вымогателей, то сейчас они все больше нацелены на ее кражу.

Специалисты Avast Threat Labs проанализировали ботнет MyKings, который использует простой прием, перехватывая и подменяя скопированную информацию на зараженных устройствах – и отправляя криптовалютные платежи жертвы на кошельки злоумышленников. Исследователи выявили свыше 6700 уникальных образцов MyKings. С начала 2020 г. только продукты Avast защитили от этого вредоносного ПО более 144 тыс. пользователей.

Согласно оценкам Avast, в целом на кошельках этих злоумышленников хранится не менее 24 млн. долл. в Bitcoin, Ethereum и Dogecoin. Неизвестно, все ли средства украдены именно благодаря MyKings, но, по крайней мере, часть этой суммы точно была получена с помощью данного ботнета.

Принцип работы MyKings очень прост. После своей установки ботнет все время отслеживает, что жертва копирует в буфер обмена. Найдя в буфере адрес криптовалютного кошелька пользователя, он заменяет его адресом своего кошелька. После этого, когда жертва вставляет (как она думает), верный адрес своего криптокошелька, на самом деле она вставляет адрес кошелька киберпреступника. Таким образом, криптовалюта отправляется злоумышленникам. Это простой, но очень эффективный прием: мошенники рассчитывают на то, что пользователи не заметят, что длинный и сложный номер счета изменился.

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