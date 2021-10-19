На рынок поставлено 20 миллионов игровых гарнитур HyperX

19 октября 2021 г., 14:35

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По сообщению HyperX, этот производитель игровой периферии поставил более 20 миллионов игровых гарнитур с момента запуска модели HyperX Cloud в апреле 2014 года.

«С момента запуска первой игровой гарнитуры HyperX в 2014 году мы неуклонно совершенствовали наш дизайн и выбор продуктов, чтобы стать лидером отрасли по качеству, комфорту и звуку», — сказал Кевин Хейг, генеральный директор HyperX. «Поскольку соревновательные и казуальные игры продолжают набирать популярность на ПК, консолях и мобильных платформах, мы стремимся и дальше продвигать наши гарнитуры на новый уровень и с нетерпением ждем следующих 20 миллионов высококачественных наушников для взыскательных клиентов по всему миру».

Среди важных исторических вех развития HyperX можно отметить такие достижения:

Первая в 2014 году игровая гарнитура с комфортом — HyperX Cloud.

HyperX Cloud II 2015 года с USB-блоком управления звуком и виртуальным объемным звуком 7.1.

2016 г. Первая официальная лицензия Xbox CloudX. Игровая гарнитура CloudX Pro.

Игровая гарнитура нового поколения Cloud Alpha 2017 года с технологией двойной камеры.

Игровая гарнитура Cloud MIX 2018 с технологией Bluetooth.

2019 HyperX добавляет официально лицензированные игровые гарнитуры PlayStation 4.

Игровая гарнитура HyperX Cloud Revolver 2020 с объемным звуком 7.1.

2021 г. HP приобретает HyperX. Достигнута веха по поставке 20 миллионов игровых гарнитур.

С момента запуска своих первых игровых гарнитур в 2014 году HyperX расширил линейку продуктов для облачных игровых гарнитур, включив в нее беспроводные игровые гарнитуры, гарнитуры для ПК и консоли для различных игровых потребностей и приложений. Бренд HyperX известен тем, что поставляет высококачественную продукцию, в том числе игровые гарнитуры, клавиатуры, мыши, коврики для мыши и микрофоны.

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