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Нові результати «Армії дронів» - 201 одиниця ураженої техніки за тиждень

12 сентября 2023 г., 10:25
«Продовжуємо фіксувати роботу операторів безпілотників, які вражають результативністю», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
Минулого тижня українські воїни-оператори дронів знищили 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок.
 
«Дрони за кілька тисяч доларів уражають російську техніку вартістю в десятки мільйонів. Розвиваємо оборонні інновації далі, щоб зберігати життя військових та технологічно перемагати на полі бою», наголосив Михайло Федоров.

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