Напівпровідникова промисловість вперше з 2021 року демонструє зростання доходів

12 сентября 2023 г., 11:25

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Після п'яти кварталів поспіль зі зниженням доходів, напівпровідникова галузь змінила курс і збільшила показники у ІІ кв., згідно з останнім дослідженням Omdia.

У дослідженні зазначається, що за цей період квартальний дохід сегменту зріс на 3,8% до 124,3 млрд дол. Це зростання відповідає історичним закономірностям для всього ринку напівпровідників, коли дохід у другому кварталі збільшується в середньому на 3,4% порівняно з першим кварталом (використовуючи дані з 2002 по 2022 рік). Однак зростання в окремих напівпровідникових сегментах продовжує відхилятися від історичних тенденцій. Наприклад, ринок DRAM зріс на 15% у другому кварталі 23-го року, тоді як історичний показник у другому кварталі становив 7,5%.

Зростання є позитивним знаком для напівпровідникової промисловості після найдовшого періоду спаду з моменту, коли Omdia почала відстежувати ринок у 2002 році. Однак, наслідки скорочення виробництва значно зменшили поточний ринок, і зараз сектор напівпровідників за доходами становить 79% від того, що було рік тому, коли загальний дохід становив 160 млрд дол. у ІІ кв. минулого року. Для повернення до рівня доходів кінця 2021 року знадобиться певний час.

NVIDIA очолила розворот у напівпровідниковому секторі у ІІ кв. У порівнянні з попереднім кварталом дохід галузі зріс на 4,6 млрд дол., і 2,5 млрд дол. з них принесла лише ця компанія. Стрімке зростання попиту на генеративний AI, на якому NVIDIA зараз домінує зі своїми системами, штовхає виробника вгору в рейтингу.

Рік тому NVIDIA була 9-ю найбільшою напівпровідниковою компанією за доходами, а за підсумками другого кварталу 2023-го року вона посіла третє місце. Хоча NVIDIA мала найбільший вплив на зростаючий ринок, більшість великих компаній також зробили свій внесок у зростання. З десяти найбільших компаній вісім збільшили дохід від продажів напівпровідників у ІІ кв., що свідчить про те, що тренд не обмежується одним сектором загального ринку.

Сегмент обробки даних, який завдяки чипам AI проникає в серверний простір, виріс на 15% в порівнянні з попереднім кварталом і становить майже третину доходу від напівпровідників (31% у ІІ кв.). Сегмент бездротового зв'язку (в якому домінують смартфони) є другим за величиною і знизився на 3% кв/кв, оскільки кінцевий попит у цьому секторі залишається слабким. Ринок автомобільних напівпровідників продовжує зростати, збільшившись на 3,2%.

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