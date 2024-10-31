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Toyota та NTT вкладуть 3,3 млрд дол. у розробку АІ-платформи для допомоги водієві

31 октября 2024 г., 15:25
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Apple випустила новий чип M4 Max та оновила лінійку MacBook Pro

Як пише Reuters, компанії Toyota Motor та Nippon Telegraph and Telephone планують інвестувати загалом 500 мільярдів ієн (3,27 млрд дол.) до 2030 року в інфраструктуру і програмну платформу з використанням штучного інтелекту для зниження аварійності на дорогах.

 
Автовиробник і телекомунікаційна компанія заявили, що мають намір розробити до 2028 року платформу штучного інтелекту для мобільності. Рішення буде використовувати великі обсяги даних для підтримки технології допомоги водієві.
 
Reuters зазначає, що цей анонс відбувався в той час, коли японські автовиробники стикаються з тиском на зростаючому ринку автономного водіння, на якому все більше домінує Tesla і китайські компанії.
 

Apple випустила новий чип M4 Max та оновила лінійку MacBook Pro

У заяві Toyota і NTT сподіваються, що платформа допоможе в таких питаннях, як запобігання нещасним випадкам, спричиненим поганою видимістю в міських районах, підтримка послуг автоматизованого водіння і полегшення злиття потоків авто на швидкісних автомагістралях.
 
Крім того зазначається, що мета проекту - зробити систему доступною не лише для себе, але й для інших гравців галузі, уряду та академічних партнерів, які хочуть звести кількість дорожньо-транспортних інцидентів до нуля, плануючи широке впровадження з 2030 року.
 
Toyota і NTT вперше анонсували партнерство у 2017 році у розробці технології для автомобілів, підключених до мережі 5G, а три роки поспіль об'єднали капітал в рамках проекту «розумного міста».
 

Apple випустила новий чип M4 Max та оновила лінійку MacBook Pro

У листопаді минулого року NTT заявила, що планує протестувати технологію безпілотних автомобілів разом з Toyota вже у 2025 році та інвестувати в американський стартап, що розробляє системи автономного водіння.
 
У 2021 році Toyota створила підрозділ з технологій автономного водіння, щоб інвестувати в розвиток мобільності за допомогою штучного інтелекту. Підрозділ, тепер відомий як Woven by Toyota, також розробляє автомобільну програмну платформу Arene і будує тестовий майданчик Woven City для систем і послуг, пов'язаних з мобільністю, в префектурі Сідзуока, на захід від Токіо.

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