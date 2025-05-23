Із січня по березень Київстар збудував 828 базових станцій

23 мая 2025 г., 13:25

У першому кварталі Київстар збудував 828 нових базових станцій і розширив 4G-покриття ще на 139 населених пунктів. Станом на травень оператор забезпечує доступ до швидкісного 4G-інтернету та якісного мобільного зв’язку для 95,9% населення на підконтрольній Україні території.

З початку повномасштабного вторгнення компанія здійснила понад 22 тис. модернізацій наявних базових станцій і збудувала понад 9 тис. нових. Загальний обсяг капітальних інвестицій у розвиток мережі з 2022 року перевищив 26,4 млрд грн.

Київстар продовжить інвестиції у розширення покриття 4G в межах виконання ліцензійних зобов’язань щодо нового спектру у діапазонах 2100 МГц та 2300 МГц, який був придбаний на аукціоні у листопаді 2024 року.

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