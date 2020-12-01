AWS Mac EC2 – предвестник перемен для самой Apple и для отрасли в целом

1 декабря 2020 г., 20:52

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На конференции AWS re:Invent, облачный гигант анонсировал возможность запускать рабочие нагрузки macOS по требованию в инстансах EC2 (Elastic Compute Cloud). Хотя это предложение пока не распространяется на процессор M1, на котором работают новейшие модели MacBook Pro, MacBook Air и Mac Mini, сама комбинация Apple-AWS подразумевает интересное для индустрии дальнейшее развитие событий.



В сопровождающем анонс экземпляров EC2 Mac блоге, AWS сообщает, что уже работает над инстансами с чипом Apple M1 и планирует сделать их доступными в 2021 г. Уже имеющиеся инстансы EC2 Mac построены на устройствах Mac Mini и могут использоваться, чтобы создавать приложения для всевозможного оборудования Apple – от iPhone и iPad до Mac и Apple Watch. EC2 Mac поддерживаются платформой экземпляров нового поколения AWS Nitro, которая работает также с собственными ARM-процессорами AWS – Graviton2.



Главное, что требуется Apple, чтобы осуществить переход с Intel на собственную платформу, это как можно больше разработчиков, способных писать приложения непосредственно для Apple Silicon, и AWS предоставит ей такую возможность.



Когда станут доступны инстансы обновленного дизайна MacOS Big Sur с поддержкой M1, возможность приступить к разработке для Apple Silicon с минимальными стартовыми инвестициями получит сообщество кодеров, значительно превышающее по численности 28-миллионную базу нынешних программистов Apple. Важное место среди них займут корпоративные клиенты, уже использующие AWS, которым предоставится шанс без усилий диверсифицироваться на macOS – в отличие от iOS эта платформа пока далека от доминирования на предприятиях.



Это также значит, что на принципиально новый уровень популярности поднимутся инструменты и среды разработки этой компании, включая Xcode, Swift, Core ML и Metal.



Более того, не вызывает сомнений, что AWS недолго останется эксклюзивным провайдером инстансов Mac: её примеру последуют Microsoft Azure и Google Cloud Platform.



Партнёрство же Apple с AWS, сейчас ориентированное на разработчиков, вполне вероятно расширится на предложение Apple M1 для серверных нагрузок, наряду с собственным ARM-чипом Amazon, с процессорами Intel и AMD.

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