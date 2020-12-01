 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 48 (1243)

22.11 - 29.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

AWS Mac EC2 – предвестник перемен для самой Apple и для отрасли в целом

1 декабря 2020 г., 20:52
+22
голоса

AWS Mac EC2 – предвестник перемен для самой Apple и для отрасли в целом

На конференции AWS re:Invent, облачный гигант анонсировал возможность запускать рабочие нагрузки macOS по требованию в инстансах EC2 (Elastic Compute Cloud). Хотя это предложение пока не распространяется на процессор M1, на котором работают новейшие модели MacBook Pro, MacBook Air и Mac Mini, сама комбинация Apple-AWS подразумевает интересное для индустрии дальнейшее развитие событий.

В сопровождающем анонс экземпляров EC2 Mac блоге, AWS сообщает, что уже работает над инстансами с чипом Apple M1 и планирует сделать их доступными в 2021 г. Уже имеющиеся инстансы EC2 Mac построены на устройствах Mac Mini и могут использоваться, чтобы создавать приложения для всевозможного оборудования Apple – от iPhone и iPad до Mac и Apple Watch. EC2 Mac поддерживаются платформой экземпляров нового поколения AWS Nitro, которая работает также с собственными ARM-процессорами AWS – Graviton2.

Главное, что требуется Apple, чтобы осуществить переход с Intel на собственную платформу, это как можно больше разработчиков, способных писать приложения непосредственно для Apple Silicon, и AWS предоставит ей такую возможность.

Когда станут доступны инстансы обновленного дизайна MacOS Big Sur с поддержкой M1, возможность приступить к разработке для Apple Silicon с минимальными стартовыми инвестициями получит сообщество кодеров, значительно превышающее по численности 28-миллионную базу нынешних программистов Apple. Важное место среди них займут корпоративные клиенты, уже использующие AWS, которым предоставится шанс без усилий диверсифицироваться на macOS – в отличие от iOS эта платформа пока далека от доминирования на предприятиях.

Это также значит, что на принципиально новый уровень популярности поднимутся инструменты и среды разработки этой компании, включая Xcode, Swift, Core ML и Metal.    

Более того, не вызывает сомнений, что AWS недолго останется эксклюзивным провайдером инстансов Mac: её примеру последуют Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Партнёрство же Apple с AWS, сейчас ориентированное на разработчиков, вполне вероятно расширится на предложение Apple M1 для серверных нагрузок, наряду с собственным ARM-чипом Amazon, с процессорами Intel и AMD.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  