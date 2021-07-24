Новая мягкая электроника не ломается даже при проколах

24 июля 2021 г., 15:05

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Команда исследователей Технологического института Вирджинии из Департамента машиностроения и Института инноваций макромолекул создала новый тип мягкой электроники, открыв путь для устройств, которые являются самовосстанавливающимися, реконфигурируемыми и пригодными для вторичной переработки. Эти похожие на кожу цепи мягкие и эластичные, выдерживают многочисленные повреждения под нагрузкой без потери электропроводности и могут быть переработаны для создания новых цепей в конце срока службы продукта.

Команда, возглавляемая доцентом Майклом Бартлеттом (Michael Bartlett), недавно опубликовала свои выводы в журнале с открытым доступом от Nature Research «Коммуникационные материалы».

Современные потребительские устройства, такие как телефоны и ноутбуки, содержат жесткие материалы, в которых используются спаянные провода. Мягкая схема, разработанная командой Бартлетта, заменяет эти негибкие материалы мягкими электронными композитами и крошечными электропроводящими капельками жидкого металла. Эта мягкая электроника является частью быстро развивающейся области технологий, которая придает гаджетам уровень прочности, который был невозможен всего несколько лет назад.

«Чтобы создавать схемы, мы ввели масштабируемый подход с помощью тиснения, который позволяет нам быстро получать настраиваемые схемы путем выборочного соединения капель, - сказал доктор-исследователь и первый автор Рави Тутика (Ravi Tutika). - Затем мы можем локально разделить капли, чтобы переделать цепи, и даже полностью растворить цепи, разорвав все соединения для повторного использования материалов, а затем начать с самого начала».

Цепи мягкие и гибкие, как кожа, продолжают работать даже при сильных повреждениях. Если в этих цепях пробить отверстие, капли металла все еще могут передавать энергию. Вместо того чтобы полностью перерезать соединение, как в случае с традиционным проводом, капли создают новые соединения вокруг отверстия, чтобы продолжать пропускать электричество.

Цепи также будут растягиваться без потери электрического соединения: команда во время исследования увеличила длину устройства более чем в 10 раз.

По окончании срока службы изделия металлические капли и резиноподобные материалы могут быть переработаны и возвращены в жидкий раствор, что делает их пригодными для вторичной переработки. С этого момента они могут быть переделаны, чтобы начать новую жизнь, и этот подход открывает путь к устойчивой электронике.

Хотя эластичный смартфон еще не создан, быстрое развитие в этой области также обещает носимую электронику и мягкую робототехнику. Этим новым технологиям требуются мягкие и надежные схемы для перехода в потребительские приложения.

«Мы рады нашему прогрессу и рассматриваем эти материалы как ключевые компоненты для новых мягких технологий, - сказал Бартлетт. - Эта работа приближается к созданию программных схем, способных выжить во множестве реальных приложений».

Ток проходит через цепь самовосстановления

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