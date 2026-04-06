ASUS ExpertBook P5 G1 - нове покоління бізнес-ноутбуків з AI та феноменальною легкістю

Компанія ASUS офіційно представила ExpertBook P5 G1 - універсальний бізнес-ноутбук, доступний у двох варіантах дисплея 14 та 16 дюймів. Новинка створена для професіоналів, яким потрібна максимальна продуктивність без компромісів із мобільністю.



Ноутбук попри тонкий корпус оснащено процесором до Intel Core Ultra 7, що забезпечує миттєву реакцію в багатозадачному режимі. Обсяг пам'яті до 96 ГБ DDR5, який раніше був прерогативою лише важких робочих станцій. В наявності два слоти PCIe SSD загальною місткістю до 6 ТБ.



Охолодження на базі системи ExpertCool дозволяє процесору працювати на потужності до 45 Вт (TDP), запобігаючи перегріву навіть під час рендерингу чи складних обчислень.



Попри потужне залізо, ExpertBook P5 G1 залишається надзвичайно портативним, оскільки його вага стартує від 1,29 кг.



Акумулятор місткістю 70 Вт·год гарантує роботу протягом усього дня без пошуку розетки.



Традиційно для серії ExpertBook, пристрій відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, витримуючи падіння, удари та екстремальні температури.



Новинка інтегрує набір AI-інструментів для полегшення робочих процесів. AI Writing & Translation – для допомоги в написанні текстів та миттєвого перекладу. AI Noise-Cancelling для інтелектуального шумозаглушення для ідеального звуку під час відеоконференцій.



5-мегапіксельна камера забезпечує кришталево чітке зображення під час онлайн-зустрічей.



Для тих, хто працює з графікою чи великими таблицями, ASUS пропонує топові екрани до WQXGA (16:10) з частотою оновлення 144 Гц. Як опція - OLED для ідеального контрасту та насичених кольорів.



Реалізована повна підтримка Wi-Fi 7 та в наявності багатий набір портів - Thunderbolt 4, HDMI 2.1 та навіть класичний RJ45 для стабільного дротового інтернету.



Захист даних реалізовано на рівні заліза та ПЗ у відповідності стандарту NIST SP 800-155 (захист BIOS від атак на рівні прошивки).



Підтримується технологія Windows 11 Secured-core PC. Вебкамера - з фізичною шторкою для вашого спокою.

