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Норвезька оборонна компанія Radionor Communications відкриває філію в Україні

11 июля 2025 г., 8:35
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Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін провів переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications. На зустрічі норвезьку делегацію очолював її генеральний директор Раймонд Сьодерхолм.

Валерій Чуркін подякував народу та керівництву Норвегії, а також норвезькій компанії за підтримку у боротьбі з російською агресією.

Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання. 

Вони також обговорили перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні.

«Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки. Нашою метою є покращити можливості безпілотних літальних апаратів та допомогти українській армії у навчанні з їх використання», – зазначив Раймонд Сьодерхолм.

«Наявність представництва компанії на території України спростить обслуговування її продукції, дозволить фахово навчити цьому українських військових, а отже зробить використання цих видів зброї максимально ефективним», – підкреслив Валерій Чуркін.
 

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