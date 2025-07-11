Норвезька оборонна компанія Radionor Communications відкриває філію в Україні

11 июля 2025 г., 8:35

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Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін провів переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications. На зустрічі норвезьку делегацію очолював її генеральний директор Раймонд Сьодерхолм.





Валерій Чуркін подякував народу та керівництву Норвегії, а також норвезькій компанії за підтримку у боротьбі з російською агресією.





Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.





Під час зустрічі сторони обговорили нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання.





Вони також обговорили перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні.





«Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки. Нашою метою є покращити можливості безпілотних літальних апаратів та допомогти українській армії у навчанні з їх використання», – зазначив Раймонд Сьодерхолм.





«Наявність представництва компанії на території України спростить обслуговування її продукції, дозволить фахово навчити цьому українських військових, а отже зробить використання цих видів зброї максимально ефективним», – підкреслив Валерій Чуркін.

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